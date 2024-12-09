https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tse-personel-alimi-icin-yarin-son-kimler-basvurabilir-aranan-sartlar-neler-nasil-basvuru-1091312902.html
TSE personel alımı için yarın son gün: Kimler başvurabilir? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuru yapılabilir?
TSE personel alımı için yarın son gün: Kimler başvurabilir? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuru yapılabilir?
Sputnik Türkiye
Türk Standartları Enstitüsü'nde istihdam edilmek üzere toplam 161 personel için başvuru süreci yarın sona eriyor. Aranan şartlar neler? Kimler başvuru... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:57+0300
2024-12-09T10:57+0300
2024-12-09T10:58+0300
ekonomi
türk standartları enstitüsü (tse)
kpss
personel alımı
mühendis
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 161 personel alacağını açıklamıştı.148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacağı belirtilirken, başvuru süreci 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Nasıl başvuru yapılacak?TSE'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden üzerinden yapabilecek.Aranan şartlar neler?Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav hakkı kazanan adayların listesi, sınavın yeri ve tarihi 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/goc-idaresi-baskanligina-10-denetci-yardimcisi-alinacak-basvuru-kosullari-aciklandi-1091134812.html
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TSE personel alımı için yarın son gün: Kimler başvurabilir? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuru yapılabilir?
10:57 09.12.2024 (güncellendi: 10:58 09.12.2024)
Türk Standartları Enstitüsü'nde istihdam edilmek üzere toplam 161 personel için başvuru süreci yarın sona eriyor. Aranan şartlar neler? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nasıl yapılacak?
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 161 personel alacağını açıklamıştı.148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacağı belirtilirken, başvuru süreci 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
TSE'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden üzerinden yapabilecek.
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav hakkı kazanan adayların listesi, sınavın yeri ve tarihi 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.