https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tse-personel-alimi-icin-yarin-son-kimler-basvurabilir-aranan-sartlar-neler-nasil-basvuru-1091312902.html

TSE personel alımı için yarın son gün: Kimler başvurabilir? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuru yapılabilir?

TSE personel alımı için yarın son gün: Kimler başvurabilir? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuru yapılabilir?

Sputnik Türkiye

Türk Standartları Enstitüsü'nde istihdam edilmek üzere toplam 161 personel için başvuru süreci yarın sona eriyor. Aranan şartlar neler? Kimler başvuru... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T10:57+0300

2024-12-09T10:57+0300

2024-12-09T10:58+0300

ekonomi

türk standartları enstitüsü (tse)

kpss

personel alımı

mühendis

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 161 personel alacağını açıklamıştı.148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alınacağı belirtilirken, başvuru süreci 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Nasıl başvuru yapılacak?TSE'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden üzerinden yapabilecek.Aranan şartlar neler?Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav hakkı kazanan adayların listesi, sınavın yeri ve tarihi 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/goc-idaresi-baskanligina-10-denetci-yardimcisi-alinacak-basvuru-kosullari-aciklandi-1091134812.html

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