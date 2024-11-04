Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı

"Azerbaycan Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı bir grup personel ve geminin katıldığı AZIREX-2024 ortak taktik tatbikatı, Hazar Denizi'nin İran kesiminde gerçekleştirildi. Öncelikle Deniz Arama ve Kurtarma tatbikatının amacı ve görevler hakkında bir brifing sunuldu, görüşmeler yapıldı. Tatbikat, Azerbaycan ve İran arasındaki askeri iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi."