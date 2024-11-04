https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve İran donanmaları, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. AZIREX-2024 Tatbikatı'nda iki ülkenin birlikler, deniz kazaları durumunda kurtarma... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:30+0300
2024-11-04T16:30+0300
2024-11-04T16:30+0300
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Azerbaycan ile İran Deniz Kuvvetleri, iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikata dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/endonezyada-rusyayla-ilk-ortak-deniz-tatbikati-basladi-1089997688.html
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ortak tatbikat, tatbikat, iran, azerbaycan
ortak tatbikat, tatbikat, iran, azerbaycan
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Azerbaycan ve İran donanmaları, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. AZIREX-2024 Tatbikatı'nda iki ülkenin birlikler, deniz kazaları durumunda kurtarma ve tıbbi yardım önlemlerinin uygulanması, arama ve kurtarma operasyonlarının yürütülmesi ve gemilerin güvenliğinin sağlanması gibi operasyonlar yürüttüler.
Azerbaycan ile İran Deniz Kuvvetleri, iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikata dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı bir grup personel ve geminin katıldığı AZIREX-2024 ortak taktik tatbikatı, Hazar Denizi'nin İran kesiminde gerçekleştirildi. Öncelikle Deniz Arama ve Kurtarma tatbikatının amacı ve görevler hakkında bir brifing sunuldu, görüşmeler yapıldı. Tatbikat, Azerbaycan ve İran arasındaki askeri iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi."