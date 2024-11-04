Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/azerbaycan-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapti-1090016550.html
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve İran donanmaları, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. AZIREX-2024 Tatbikatı'nda iki ülkenin birlikler, deniz kazaları durumunda kurtarma... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:30+0300
2024-11-04T16:30+0300
ortak tatbikat
tatbikat
iran
azerbaycan
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090016108_0:99:1000:662_1920x0_80_0_0_893b520bc92de39b9e52a60d851b145e.jpg
Azerbaycan ile İran Deniz Kuvvetleri, iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikata dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/endonezyada-rusyayla-ilk-ortak-deniz-tatbikati-basladi-1089997688.html
iran
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090016108_75:0:960:664_1920x0_80_0_0_2f3e88e2cebb9390771fefcdac343444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortak tatbikat, tatbikat, iran, azerbaycan
ortak tatbikat, tatbikat, iran, azerbaycan

Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı

16:30 04.11.2024
© AA / Azerbaycan Savunma BakanlığıAzerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA / Azerbaycan Savunma Bakanlığı
Abone ol
Azerbaycan ve İran donanmaları, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. AZIREX-2024 Tatbikatı'nda iki ülkenin birlikler, deniz kazaları durumunda kurtarma ve tıbbi yardım önlemlerinin uygulanması, arama ve kurtarma operasyonlarının yürütülmesi ve gemilerin güvenliğinin sağlanması gibi operasyonlar yürüttüler.
Azerbaycan ile İran Deniz Kuvvetleri, iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikata dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı bir grup personel ve geminin katıldığı AZIREX-2024 ortak taktik tatbikatı, Hazar Denizi'nin İran kesiminde gerçekleştirildi. Öncelikle Deniz Arama ve Kurtarma tatbikatının amacı ve görevler hakkında bir brifing sunuldu, görüşmeler yapıldı. Tatbikat, Azerbaycan ve İran arasındaki askeri iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi."
Rus Pasifik Filosu'na ait Gromkiy ve Rezkiy korvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
SAVUNMA
Endonezya’da Rusya’yla ilk ortak deniz tatbikatı başladı
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала