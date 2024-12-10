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Rusya: BMGK, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir
Rusya: BMGK, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sivilleri korumanın önemi ile... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
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istişare
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BMGK’nın Suriye konulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Sanırım Konsey, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sivillere korumanın sağlanması gerektiği konusunda aşağı yukarı hemfikir” ifadesini kullandı.İstişarenin çok olumlu geçtiğini kaydeden Nebenzya, “Konseyin bir belge hazırlaması gerektiğinden bahsettik. Bugün kimse buna hazır değildi, ancak önümüzdeki günlerde, umarım en kısa sürede, bunu göreceğimizi düşünüyorum” dedi.BMGK, Rusya’nın talebi üzerine, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 9 Aralık Pazartesi günü bir basına kapalı bir istişare gerçekleştirdi. Son bir haftadaki olayların Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü (UN-DOF) üzerindeki etkinin ele alındığı toplantıda, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix raporlarını sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/pentagon-suriyede-kimyasal-silah-bulmaya-calisiyoruz-1091346883.html
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rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, toprak bütünlüğü, sivillerin korunması, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix
rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, toprak bütünlüğü, sivillerin korunması, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix

Rusya: BMGK, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir

11:09 10.12.2024 (güncellendi: 11:14 10.12.2024)
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sivilleri korumanın önemi ile ilgilli “aşağı yukarı” görüş birliği içinde olduğunu belirtti.
BMGK’nın Suriye konulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Sanırım Konsey, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sivillere korumanın sağlanması gerektiği konusunda aşağı yukarı hemfikir” ifadesini kullandı.
İstişarenin çok olumlu geçtiğini kaydeden Nebenzya, “Konseyin bir belge hazırlaması gerektiğinden bahsettik. Bugün kimse buna hazır değildi, ancak önümüzdeki günlerde, umarım en kısa sürede, bunu göreceğimizi düşünüyorum” dedi.
BMGK, Rusya’nın talebi üzerine, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 9 Aralık Pazartesi günü bir basına kapalı bir istişare gerçekleştirdi. Son bir haftadaki olayların Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü (UN-DOF) üzerindeki etkinin ele alındığı toplantıda, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix raporlarını sundu.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Pentagon: Suriye’de kimyasal silah bulmaya çalışıyoruz
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