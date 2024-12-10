https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-bmgk-suriyenin-toprak-butunlugu-konusunda-hemfikir-1091353356.html

Rusya: BMGK, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir

Rusya: BMGK, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sivilleri korumanın önemi ile... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T11:09+0300

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dünya

rusya

suriye

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

istişare

toprak bütünlüğü

sivillerin korunması

rosemary dicarlo

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BMGK’nın Suriye konulu toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Sanırım Konsey, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sivillere korumanın sağlanması gerektiği konusunda aşağı yukarı hemfikir” ifadesini kullandı.İstişarenin çok olumlu geçtiğini kaydeden Nebenzya, “Konseyin bir belge hazırlaması gerektiğinden bahsettik. Bugün kimse buna hazır değildi, ancak önümüzdeki günlerde, umarım en kısa sürede, bunu göreceğimizi düşünüyorum” dedi.BMGK, Rusya’nın talebi üzerine, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 9 Aralık Pazartesi günü bir basına kapalı bir istişare gerçekleştirdi. Son bir haftadaki olayların Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü (UN-DOF) üzerindeki etkinin ele alındığı toplantıda, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix raporlarını sundu.

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rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, toprak bütünlüğü, sivillerin korunması, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix