https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/pentagon-suriyede-kimyasal-silah-bulmaya-calisiyoruz-1091346883.html

Pentagon: Suriye’de kimyasal silah bulmaya çalışıyoruz

Pentagon: Suriye’de kimyasal silah bulmaya çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'nin elinde kimyasal silah stoklarının olduğuna inandıklarını ve kullanımını önlemek için ortakları aracılığıyla... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:04+0300

2024-12-10T09:04+0300

2024-12-10T09:10+0300

dünya

abd

abd savunma bakanlığı

sabrina singh

suriye

kimyasal silah

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

nobel barış ödülü

rand paul

abd ordusu

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, son basın toplantısında, “Diğer ortaklarımızın çalışmaları sayesinde, bu kimyasal silahların sivillere veya bölgedeki ABD güçlerine ya da ortaklarımıza karşı kullanmak isteyenlerin eline geçmemesini sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Singh, “Bu silahları bulmakla görevli birliklerimiz yok” diyerek ortaklarının kim olduğunu, ABD’nin bu ortaklarla istihbarat paylaşımında bulunup bulunmadığını ve kimyasal silahın Suriye’nin neresinde olabileceği ile ilgili görüşlerini açıklamayı reddetti.Daha önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'deki son gelişmeleri takip ettiğini belirterek ülkeyi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırmıştı. Büyük sayıda olduğu iddia edilen muhasebeleştirilmemiş kimyasal silahlar konusunda endişe duyduğu ifade edilmişti. Örgütün görüşüne göre, Suriye'nin kimyasal silah programına ilişkin beyanı “hala doğru ve eksiksiz kabul edilemez”.Suriyeli yetkililer, sivillere ve militanlara karşı hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadıklarını savunmuş, ülkenin tüm kimyasal cephaneliğinin OPCW gözetiminde Suriye'den çıkarıldığını defalarca açıklamıştı. OPCW, 2016 Ocak ayında Suriye'nin kimyasal cephaneliğinin tamamen imha edildiğini duyurmuştu. Örgüt, Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması nedeniyle 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.Cumhuriyetçi senatörden ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi talebiCumhuriyetçi Senatör Rand Paul, sosyal medya platformu X hesabından, ABD güçlerinin Suriye'den acilen çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.Paul, “Askerlerimizi eve getirin! Bu bizim savaşımız değil. Suriye'nin dört bir yanına dağılmış 900 Amerikan askeri caydırıcı faktör değil, hedef” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/suriye-israilin-saldirilarini-durdurmasi-icin-birlesmis-milletlere-cagrida-bulundu-1091341802.html

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abd, abd savunma bakanlığı, sabrina singh, suriye, kimyasal silah, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), nobel barış ödülü, rand paul, abd ordusu