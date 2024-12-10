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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rus-vekil-ukrayna-ordusu-sudja-ilcesinde-toplama-kamplari-tertipledi-1091372880.html
Rus vekil: Ukrayna ordusu Sudja ilçesinde toplama kampları tertipledi
Rus vekil: Ukrayna ordusu Sudja ilçesinde toplama kampları tertipledi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması milletvekili İvanov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin Sudja ilçesinde yerel sakinleri tutmak için toplama kampları tertiplediğini... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T17:31+0300
2024-12-10T17:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya devlet duması
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
milletvekili
nikolay ivanov
kursk bölgesi
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Nikolay İvanov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nin Sudja ilçesinde yerel sakinleri tutmak için toplama kampları tertiplediğini, ayrıca yerel sakinlerin evlerini işkence mekanlarına dönüştürdüğünü ve onlarca köyü ateşe verdiğini ifade etti.İvanov, “Onlarca köy neredeyse tamamen küle döndü, yüzlerce sivil öldürüldü, işgal altında kalan sakinlerin akıbeti ise hala bilinmiyor. Sudja ilçesinin Oleşnya köyünde, Sumi bölgesinin Yunatovka köyünde, Sudja okulunda Ukraynalı faşistler 1.100’den fazla sivilin tutulduğu toplama kampları kurdu” diye konuştu.Askerlerin 15 yaşın altındaki 45 çocuğu Ukrayna’ya götürdüğüne dikakt çeken İvanov, uzmanlara göre bundan sonra Batı’da ‘arzın talebi aşması’ nedeniyle donör organlarının fiyatı düştüğü için götürülen çocukların akıbetinin endişelere yol açtığının altını çizerek, şöyle devam etti:Rus vekil, 1.112 kilometre uzunluğunda otoyolların, yani Kursk Bölgesi’nin tüm yolların uzunluğunun yüzde 12’sinin ve 36 köprünün yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye girdikleri günden bu yana uğradıkları kayıplara da değinen İvanov, “Zelenskiy rejimi ve dünyanın dört bir yanından paralı haydutlar Kursk Bölgesi’ni işgal etti ve bu gaspın bedelini ağır ödüyor. Kursk topraklarında 39 bin 460 Ukraynalı faşist öldü, 234 tank, 294 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 1.241 zırhlı araç, 308 top ve 40 uçaksavar füze sistemi metal yığınına dönüştü” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/putin-kursk-bolgesi-ukrayna-ordusundan-temizlenecek-1090014501.html
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rusya, rusya devlet duması, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, milletvekili, nikolay ivanov, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, toplama kampı, işkence
rusya, rusya devlet duması, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, milletvekili, nikolay ivanov, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, toplama kampı, işkence

Rus vekil: Ukrayna ordusu Sudja ilçesinde toplama kampları tertipledi

17:31 10.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Maciek MusialekUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Maciek Musialek
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Rusya Devlet Duması milletvekili İvanov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin Sudja ilçesinde yerel sakinleri tutmak için toplama kampları tertiplediğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Nikolay İvanov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nin Sudja ilçesinde yerel sakinleri tutmak için toplama kampları tertiplediğini, ayrıca yerel sakinlerin evlerini işkence mekanlarına dönüştürdüğünü ve onlarca köyü ateşe verdiğini ifade etti.
İvanov, “Onlarca köy neredeyse tamamen küle döndü, yüzlerce sivil öldürüldü, işgal altında kalan sakinlerin akıbeti ise hala bilinmiyor. Sudja ilçesinin Oleşnya köyünde, Sumi bölgesinin Yunatovka köyünde, Sudja okulunda Ukraynalı faşistler 1.100’den fazla sivilin tutulduğu toplama kampları kurdu” diye konuştu.
Askerlerin 15 yaşın altındaki 45 çocuğu Ukrayna’ya götürdüğüne dikakt çeken İvanov, uzmanlara göre bundan sonra Batı’da ‘arzın talebi aşması’ nedeniyle donör organlarının fiyatı düştüğü için götürülen çocukların akıbetinin endişelere yol açtığının altını çizerek, şöyle devam etti:

Ukraynalı faişistler Sudja sakinlerinin evleridne işkence odaları düzenledi, bu odalarda bizim savaş esirlerimize işkence ediyor.

Rus vekil, 1.112 kilometre uzunluğunda otoyolların, yani Kursk Bölgesi’nin tüm yolların uzunluğunun yüzde 12’sinin ve 36 köprünün yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye girdikleri günden bu yana uğradıkları kayıplara da değinen İvanov, “Zelenskiy rejimi ve dünyanın dört bir yanından paralı haydutlar Kursk Bölgesi’ni işgal etti ve bu gaspın bedelini ağır ödüyor. Kursk topraklarında 39 bin 460 Ukraynalı faşist öldü, 234 tank, 294 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 1.241 zırhlı araç, 308 top ve 40 uçaksavar füze sistemi metal yığınına dönüştü” ifadelerini kullandı.
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