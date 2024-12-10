https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-birimini-daha-ukrayna-isgalinden-kurtardi-1091360179.html

Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardı

Rus ordusu Donetsk'te bir yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardı

Sputnik Türkiye

Rus birliklerin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, son bir... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T13:16+0300

2024-12-10T13:16+0300

2024-12-10T13:24+0300

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Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Joltoye yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı. Ayrıca sekiz karşı saldırı püskürtülürken düşmanın 575 askeri etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı Bradley ve M113 zırhlı savaş araçları imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 70 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve 14 karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 530’a yakın askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumların kaybı 225 asker ve bir adet ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı püskürtülen düşman 160 asker ve ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 25 asker oldu.Ukrayna’nın 128 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 23 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sputnik-arastirdi-abd-ukraynaya-847-patriot-fuzesi-sagladi-1091345055.html

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