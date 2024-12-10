https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rus-disislerinden-esad-aciklamasi-rusyada-guvende-1091378249.html
Rus Dışişleri'nden Esad açıklaması: 'Rusya'da güvende'
Rus Dışişleri'nden Esad açıklaması: 'Rusya'da güvende'
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada, Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu açıkladı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:33+0300
2024-12-10T21:33+0300
2024-12-10T21:43+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
beşar esad
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
roma statüsü
rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın artık güvende olduğunu ve bunun Moskova'nın durumun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.Ryabkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ryabkov Esad'ın 'iade' ihtimalini değerlendirdiRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı.Ryabkov yaptığı açıklamada “Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, beşar esad, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü, rus dışişleri
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, beşar esad, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü, rus dışişleri
Rus Dışişleri'nden Esad açıklaması: 'Rusya'da güvende'
21:33 10.12.2024 (güncellendi: 21:43 10.12.2024)
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada, Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın artık güvende olduğunu ve bunun Moskova'nın durumun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.
Ryabkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Başkan Esad Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor.
Ryabkov Esad'ın 'iade' ihtimalini değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını belirterek Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Beşar Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini yorumladı.
Ryabkov yaptığı açıklamada “Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil” dedi.