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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı
Sputnik Türkiye
Yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:46+0300
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Yaşlı, şehit yakını ve gazilere ücretsiz hizmet sunan toplu taşıma araçları sahiplerine yönelik gelir desteği ödemeleri artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, denizyolu ve karayolu toplu taşıma araçlarına farklı tutarlarda yeni destek ödemesi yapılacak.Düzenleme kapsamında, Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına yapılan aylık destek ödemesi 4 bin 500 liradan 6 bin 210 liraya yükseltildi. Diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 liraDestek ödemesi miktarı, diğer büyükşehirlerde hizmet veren araçlar için 4 bin 658 lira olarak belirlendi. Daha önce bu tutar 3 bin 375 liraydı. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde toplu taşıma araçları sahiplerine verilen destek miktarı ise 3 bin 726 lira olarak güncellendi. Bu tutar, söz konusu illerdeki maliyetleri hafifletmeyi amaçlıyor.Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçları için destek ödemesi, 3 bin 375 liradan 4 bin 658 liraya çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sarkici-yalinin-kuzeninin-olumunde-sir-perdesi-kalkti-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikardi-1091346567.html
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toplu taşıma, istanbul, ankara, izmir, yaşlı, engelli
toplu taşıma, istanbul, ankara, izmir, yaşlı, engelli

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı

09:46 10.12.2024
© AAToplu taşıma
Toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.
Yaşlı, şehit yakını ve gazilere ücretsiz hizmet sunan toplu taşıma araçları sahiplerine yönelik gelir desteği ödemeleri artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, denizyolu ve karayolu toplu taşıma araçlarına farklı tutarlarda yeni destek ödemesi yapılacak.
Düzenleme kapsamında, Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına yapılan aylık destek ödemesi 4 bin 500 liradan 6 bin 210 liraya yükseltildi.

Diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 lira

Destek ödemesi miktarı, diğer büyükşehirlerde hizmet veren araçlar için 4 bin 658 lira olarak belirlendi. Daha önce bu tutar 3 bin 375 liraydı.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde toplu taşıma araçları sahiplerine verilen destek miktarı ise 3 bin 726 lira olarak güncellendi. Bu tutar, söz konusu illerdeki maliyetleri hafifletmeyi amaçlıyor.
Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçları için destek ödemesi, 3 bin 375 liradan 4 bin 658 liraya çıkarıldı.
Selin Yalın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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