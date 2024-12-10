https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/resmi-gazetede-yayimlandi-ucretsiz-toplu-tasima-destegi-artti-1091349088.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı

Sputnik Türkiye

Yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:46+0300

2024-12-10T09:46+0300

2024-12-10T09:46+0300

türkiye

toplu taşıma

istanbul

ankara

izmir

yaşlı

engelli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/15/1074793939_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46086e84174bc0e2ee1cfdfe9d8ff7e7.jpg

Yaşlı, şehit yakını ve gazilere ücretsiz hizmet sunan toplu taşıma araçları sahiplerine yönelik gelir desteği ödemeleri artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, denizyolu ve karayolu toplu taşıma araçlarına farklı tutarlarda yeni destek ödemesi yapılacak.Düzenleme kapsamında, Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına yapılan aylık destek ödemesi 4 bin 500 liradan 6 bin 210 liraya yükseltildi. Diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 liraDestek ödemesi miktarı, diğer büyükşehirlerde hizmet veren araçlar için 4 bin 658 lira olarak belirlendi. Daha önce bu tutar 3 bin 375 liraydı. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde toplu taşıma araçları sahiplerine verilen destek miktarı ise 3 bin 726 lira olarak güncellendi. Bu tutar, söz konusu illerdeki maliyetleri hafifletmeyi amaçlıyor.Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçları için destek ödemesi, 3 bin 375 liradan 4 bin 658 liraya çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sarkici-yalinin-kuzeninin-olumunde-sir-perdesi-kalkti-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikardi-1091346567.html

türkiye

istanbul

ankara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toplu taşıma, istanbul, ankara, izmir, yaşlı, engelli