https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/putin-oresnik-sisteminin-ortaya-cikmasi-nukleer-silah-kullanma-gerekliligini-en-aza-indiriyor-1091376185.html

Putin: Oreşnik sisteminin ortaya çıkması nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indiriyor

Putin: Oreşnik sisteminin ortaya çıkması nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indiriyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini belirtti. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T19:08+0300

2024-12-10T19:08+0300

2024-12-10T19:08+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

insan hakları konseyi

oreşnik

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091375762_0:41:1186:708_1920x0_80_0_0_1537ca79e2a4e26ac641e38fa656840b.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini söyledi.Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine değinen Putin, “Biz nükleer doktrinimizi sıkılaştırmıyoruz, geliştiriyoruz. Aslında genel olarak bakıldığında artık nükleer doktrini değil, Oreşnik’i geliştirmemiz gerekiyor. Baktığımızda, bu modern silah sistemlerinin yeterli sayıda olması, nükleer silah kullanma gerekliliğini neredeyse sıfıra indiriyor” vurgusunu yaptı.Putin, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki Rus hedeflerine karşı saldırılarda ABD ve İngiltere yapımı füzelerin kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki Yujmaş savunma sanayi tesisine nükleer başlık taşımayan yeni Oreşnik orta menzilli balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.Rus lider, Batı'nın kışkırtıcı politikasının, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Batı için vahim sonuçlar doğurabileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kimse-rusyayi-yenemeyecek-diyen-putin-hakikat-manevi-guc-ve-silah-gucu-bizden-yana-1091326937.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, insan hakları konseyi , oreşnik , nükleer silah