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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/putin-oresnik-sisteminin-ortaya-cikmasi-nukleer-silah-kullanma-gerekliligini-en-aza-indiriyor-1091376185.html
Putin: Oreşnik sisteminin ortaya çıkması nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indiriyor
Putin: Oreşnik sisteminin ortaya çıkması nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini belirtti. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T19:08+0300
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dünya
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kremlin
vladimir putin
insan hakları konseyi
oreşnik
nükleer silah
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini söyledi.Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine değinen Putin, “Biz nükleer doktrinimizi sıkılaştırmıyoruz, geliştiriyoruz. Aslında genel olarak bakıldığında artık nükleer doktrini değil, Oreşnik’i geliştirmemiz gerekiyor. Baktığımızda, bu modern silah sistemlerinin yeterli sayıda olması, nükleer silah kullanma gerekliliğini neredeyse sıfıra indiriyor” vurgusunu yaptı.Putin, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki Rus hedeflerine karşı saldırılarda ABD ve İngiltere yapımı füzelerin kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki Yujmaş savunma sanayi tesisine nükleer başlık taşımayan yeni Oreşnik orta menzilli balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.Rus lider, Batı'nın kışkırtıcı politikasının, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Batı için vahim sonuçlar doğurabileceğini kaydetmişti.
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rusya, kremlin, vladimir putin, insan hakları konseyi , oreşnik , nükleer silah
rusya, kremlin, vladimir putin, insan hakları konseyi , oreşnik , nükleer silah

Putin: Oreşnik sisteminin ortaya çıkması nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indiriyor

19:08 10.12.2024
© Sputnik / Алексей БабушкинVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Rusya lideri Putin, Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada Oreşnik füze sisteminin Rusya’nın cephaneliğinde yerini almasının nükleer silah kullanma gerekliliğini en aza indirdiğini söyledi.
Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine değinen Putin, “Biz nükleer doktrinimizi sıkılaştırmıyoruz, geliştiriyoruz. Aslında genel olarak bakıldığında artık nükleer doktrini değil, Oreşnik’i geliştirmemiz gerekiyor. Baktığımızda, bu modern silah sistemlerinin yeterli sayıda olması, nükleer silah kullanma gerekliliğini neredeyse sıfıra indiriyor” vurgusunu yaptı.
Putin, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki Rus hedeflerine karşı saldırılarda ABD ve İngiltere yapımı füzelerin kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki Yujmaş savunma sanayi tesisine nükleer başlık taşımayan yeni Oreşnik orta menzilli balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Rus lider, Batı'nın kışkırtıcı politikasının, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Batı için vahim sonuçlar doğurabileceğini kaydetmişti.
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