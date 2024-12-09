https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kimse-rusyayi-yenemeyecek-diyen-putin-hakikat-manevi-guc-ve-silah-gucu-bizden-yana-1091326937.html

'Kimse Rusya'yı yenemeyecek' diyen Putin: Hakikat, manevi güç ve silah gücü bizden yana

'Kimse Rusya'yı yenemeyecek' diyen Putin: Hakikat, manevi güç ve silah gücü bizden yana

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, özel askeri harekata katılan asker ve gönüllülerin vatan savunmasına katkılarını takdir ederken düşmanların Rusya'yı yenilgiye... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T15:20+0300

2024-12-09T15:20+0300

2024-12-09T15:20+0300

dünya

kremlin

vladimir putin

özel askeri harekat

vatan kahramanları günü

cesaret nişanı

sovyetler birliği

rusya

rus ordusu

rusya ordusu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kimsenin Rusya'yı yenemeyeceğini, hem hakikat, hem manevi güç, hem de silah gücünün kendilerinden yana olduğunu vurguladı.9 Aralık Anavatan Kahramanları Günü'nde Kremlin'de askeri alandaki Rusya Kahramanlarına verilen 'Altın Yıldız' madalyalarının takdim töreni gerçekleştirildi.Törende konuşan Putin, özel askeri harekata katılan askerlerin ve gönüllü birliklerin kararlılığından övgüyle söz ederek "Bu kararlılık, kazanacağımıza ve kimsenin Rusya'yı yenmeyi başaramayacağına dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Hem hakikat, hem manevi güç, hem de silah gücü bizden yana" dedi.İnsanların kendilerini, sağlıklarını ve hayatlarını feda ederek Anavatan'ı ve halkı korumasının özel bir görev olduğunu belirten Devlet Başkanı, bu tür insanların Rusya'da her zaman saygı gördüğünü olduğunu kaydetti.Rusya lideri, "Ülkenin hayati çıkarlarını savunan askerlerin kahramanlığı, askerlik dışında da milyonlarca yurttaşımız için ahlaki bir kılavuz haline geliyor. Onlar tam bir özveriyle çalışıyorlar ve hedeflerine ulaşıyorlar. Savunma sanayisi işletmelerinin, ekonomimizdeki sektörlerin çalışanları, bilim, kültür ve sosyal alandaki çalışanlar da bunlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı. Kremlin'deki törene cesaret ve kahramanlık ortaya koyan 300'den fazla asker ve sivil davet edildi. Bunlar arasında Sovyetler Birliği Kahramanları, Rusya Federasyonu Kahramanları, Şan Nişanı sahipleri ve Aziz Georgiy Nişanı sahipleri de yer aldı.Tören, Rusya'da her yıl 9 Aralık'ta kutlanan Anavatan Kahramanları Günü vesilesiyle düzenlendi.

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kremlin, vladimir putin, özel askeri harekat, vatan kahramanları günü, cesaret nişanı, sovyetler birliği, rusya, rus ordusu, rusya ordusu