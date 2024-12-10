https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/plaza-hayaline-engel-olan-esnafa-bariyer-cezasi-imamoglu-bize-cambazlik-yaptiriyor-1091374010.html

Plaza hayaline engel olan esnafa bariyer cezası: 'İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor'

Plaza hayaline engel olan esnafa bariyer cezası: 'İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor'

Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde balıkçılık yapan esnafın dükkanının önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bariyer çekildiği iddia edildi. Bölgeye 12 katlı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T18:17+0300

2024-12-10T18:17+0300

2024-12-10T18:17+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

balık

balıkçı

balıkçılık

plaza

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü esnafının dükkan girişi ve etrafına bariyer örüldü.İstanbul Beylikdüzü'nde 12 katlı plaza hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun planına karşı çıkan balıkçı esnafına ceza olarak bariyer çekildiği iddia edildi. Balıkçılar Çarşı'sına gelen ürünleri almak ve müşterilere satış yapmak için cambazlık yapan esnaf isyan etti. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar ''Balık satıp halka hizmet edeceğimize İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hırsı zulme dönüşmüştür Balıkçılar Çarşısı'na halk gelmesin diye engel koydu. 8 yıl önce yan tarafımıza plaza dikmek istedi izin vermedik diye bunu yapıyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/istanbullulara-yeni-sahil-geliyor-ibb-baskani-ekrem-imamoglu-calismayi-baslatti-1090627982.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), balık, balıkçı, balıkçılık, plaza