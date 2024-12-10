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Plaza hayaline engel olan esnafa bariyer cezası: 'İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor'
Plaza hayaline engel olan esnafa bariyer cezası: 'İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde balıkçılık yapan esnafın dükkanının önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bariyer çekildiği iddia edildi. Bölgeye 12 katlı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T18:17+0300
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türkiye
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
balık
balıkçı
balıkçılık
plaza
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü esnafının dükkan girişi ve etrafına bariyer örüldü.İstanbul Beylikdüzü'nde 12 katlı plaza hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun planına karşı çıkan balıkçı esnafına ceza olarak bariyer çekildiği iddia edildi. Balıkçılar Çarşı'sına gelen ürünleri almak ve müşterilere satış yapmak için cambazlık yapan esnaf isyan etti. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar ''Balık satıp halka hizmet edeceğimize İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hırsı zulme dönüşmüştür Balıkçılar Çarşısı'na halk gelmesin diye engel koydu. 8 yıl önce yan tarafımıza plaza dikmek istedi izin vermedik diye bunu yapıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/istanbullulara-yeni-sahil-geliyor-ibb-baskani-ekrem-imamoglu-calismayi-baslatti-1090627982.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), balık, balıkçı, balıkçılık, plaza
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), balık, balıkçı, balıkçılık, plaza

Plaza hayaline engel olan esnafa bariyer cezası: 'İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor'

18:17 10.12.2024
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW347173Balık Hali
Balık Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW347173
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İstanbul Beylikdüzü'nde balıkçılık yapan esnafın dükkanının önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bariyer çekildiği iddia edildi. Bölgeye 12 katlı plaza hayali kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından cezalandırıldıklarını belirten balıkçılar cambazlık yaparak müşterilerine satış yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü esnafının dükkan girişi ve etrafına bariyer örüldü.
İstanbul Beylikdüzü'nde 12 katlı plaza hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun planına karşı çıkan balıkçı esnafına ceza olarak bariyer çekildiği iddia edildi. Balıkçılar Çarşı'sına gelen ürünleri almak ve müşterilere satış yapmak için cambazlık yapan esnaf isyan etti. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar ''Balık satıp halka hizmet edeceğimize İmamoğlu bize cambazlık yaptırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hırsı zulme dönüşmüştür Balıkçılar Çarşısı'na halk gelmesin diye engel koydu. 8 yıl önce yan tarafımıza plaza dikmek istedi izin vermedik diye bunu yapıyor'' açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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İstanbullulara yeni sahil geliyor: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmayı başlattı
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