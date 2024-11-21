https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/istanbullulara-yeni-sahil-geliyor-ibb-baskani-ekrem-imamoglu-calismayi-baslatti-1090627982.html

İstanbullulara yeni sahil geliyor: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmayı başlattı

İstanbullulara yeni sahil geliyor: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmayı başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe sahilinde bulunan kaçak işletmelere yıkım kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T00:24+0300

2024-11-21T00:24+0300

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türkiye

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Maltepe sahilinde bulunan kaçak yapıların yıkımına başlandı.Karar gazetesinin haberine göre İstanbul Maltepe sahilinde bulunan kaçak yapıların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından alınan karar ile yıkımına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede bulunan kaçak yapıları yıkarak alanı kamuya açmayı planlıyor. Bölgede yeni park alanları, yürüyüş yolları ve sosyal tesisler inşa edilerek sahilin Kadıköy ve Bakırköy sahilleri gibi popüler bir cazibe merkezi olacağı ifade edildi. Yıkılan yapıların uzun yıllar boyunca kaçak olarak olarak kullanıldığı ve kamu malına zarar verildiği tespit edildi. Maltepe halkı ise yapılan çalışmaları olumlu bulurken geç kalındığı siteminde bulundu.Maltepe sahilinin bölge halkı ve İstanbul'un farklı noktalarından gelen ziyaretçiler için yeni bir yaşam alanı olacağı belirtildi. Yeni yapılacak projelerin İstanbullular için yeni doğal yaşam merkezleri oluşturması bekleniyor.Maltepe sahilindeki çalışmaları sosyal medya hesaplarından görüntüleyenler ise çalışmanın Maltepe için olumlu olacağını gönderide yorum olarak paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/ekrem-imamoglu-kimdir-1080770993.html

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kadıköy

bakırköy

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