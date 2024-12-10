Peskov: Esad görevi bırakma kararını bizzat aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/peskov-esad-gorevi-birakma-kararini-bizzat-aldi-1091359408.html
Peskov: Esad görevi bırakma kararını bizzat aldı
Peskov: Esad görevi bırakma kararını bizzat aldı
Sputnik Türkiye
Eski Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görevden ayrılmasının kendi kişisel kararı olduğunu kaydeden Peskov, Rusya'nın bölgedeki askeri nüfuzuna ilişkin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T13:15+0300
2024-12-10T13:15+0300
dünya
haberler
rusya
dmitriy peskov
kremlin
suriye
esad
beşar esad
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma kararını bizzat aldığını belirtti.Gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Esad'ın Moskova'ya ulaşmasında ve görevi bırakmasında Rusya'nın rolü olup olmadığı soruldu.Peskov, "Devlet başkanlığı görevlerini yerine getirme sürecinden çekilmek, Esad'ın kişisel kararıydı. Geri kalan hususlarla ilgili yorum yok" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Esad'ın görevi bırakması sonrası Rusya'nın Ortadoğu'daki askeri nüfuzunu kaybetme riski görüp görmediğine dair bir soru karşısındaysa "Şu anda, yaşanan olayların derinlemesine analizini yapma vakti. Şu anda, bu belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkacak son tabloyu öngörmek zor" dedi.Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkelerle diyaloğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, "Birçok ülkeyle çıkarlarımızın örtüştüğü noktalar, bir dizi bölge ülkelesiyle çıkarlarımızın uyuştuğu noktalar var. Son derece geniş çaplı bir işbirliği yürütüyoruz, hem ticari hem de diğerleri. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusyadan-kuresel-savas-uyarisi-avrasya-merkezli-olabilir-1091350421.html
rusya
suriye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f6bd17522303ff98f453ea8d50a0bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, dmitriy peskov, kremlin, suriye, esad, beşar esad, ortadoğu
haberler, rusya, dmitriy peskov, kremlin, suriye, esad, beşar esad, ortadoğu

Peskov: Esad görevi bırakma kararını bizzat aldı

13:15 10.12.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görevden ayrılmasının kendi kişisel kararı olduğunu kaydeden Peskov, Rusya'nın bölgedeki askeri nüfuzuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma kararını bizzat aldığını belirtti.

Gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Esad'ın Moskova'ya ulaşmasında ve görevi bırakmasında Rusya'nın rolü olup olmadığı soruldu.

Peskov, "Devlet başkanlığı görevlerini yerine getirme sürecinden çekilmek, Esad'ın kişisel kararıydı. Geri kalan hususlarla ilgili yorum yok" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın görevi bırakması sonrası Rusya'nın Ortadoğu'daki askeri nüfuzunu kaybetme riski görüp görmediğine dair bir soru karşısındaysa "Şu anda, yaşanan olayların derinlemesine analizini yapma vakti. Şu anda, bu belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkacak son tabloyu öngörmek zor" dedi.

Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkelerle diyaloğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, "Birçok ülkeyle çıkarlarımızın örtüştüğü noktalar, bir dizi bölge ülkelesiyle çıkarlarımızın uyuştuğu noktalar var. Son derece geniş çaplı bir işbirliği yürütüyoruz, hem ticari hem de diğerleri. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
Rusya'dan küresel savaş uyarısı: 'Avrasya merkezli olabilir'
10:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала