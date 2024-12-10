'Parla 100. Yıl Marşı', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

"Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak."