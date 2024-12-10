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'Parla 100. Yıl Marşı', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor
'Parla 100. Yıl Marşı', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor
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Cumhuriyet'in 100 yılı için ünlü rap şarkıcısı Norm Ender tarafından bestelenen 'Parla', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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MESAM, ünlü rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' isimli şarkının MEB müfredatına gireceğini duyurdu. Şarkı, 2025'ten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak. İlham kaynağı olacakTürkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM), "Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor!' başlıklı açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
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norm ender , milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), eba, parla marşı
norm ender , milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), eba, parla marşı

'Parla 100. Yıl Marşı', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

17:01 10.12.2024
© Fotoğraf : Instagram/NormEnderNorm Ender
Norm Ender - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Fotoğraf : Instagram/NormEnder
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Cumhuriyet'in 100 yılı için ünlü rap şarkıcısı Norm Ender tarafından bestelenen 'Parla', Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor.
MESAM, ünlü rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' isimli şarkının MEB müfredatına gireceğini duyurdu. Şarkı, 2025'ten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak.

İlham kaynağı olacak

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM), "Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor!' başlıklı açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak."
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