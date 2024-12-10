https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/oresnik-hipersonik-fuzelerinin-belarusa-konuslandirilmasini-bekleyen-lukasenko-bu-fuzelerin-1091363482.html

Oreşnik hipersonik füzelerinin Belarus'a konuşlandırılmasını bekleyen Lukaşenko: Bu füzelerin panzehiri yok

Oreşnik hipersonik füzelerinin Belarus'a konuşlandırılmasını bekleyen Lukaşenko: Bu füzelerin panzehiri yok

Sputnik Türkiye

2025 yılının ikinci yarısında Oreşnik füzelerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasını bekleyen Belarus lideri Lukaşenko, söz konusu füzelerin panzehiri... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T14:57+0300

2024-12-10T14:57+0300

2024-12-10T14:57+0300

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rusya federasyonu

oreşnik

rusya

vladimir putin

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

nükleer füze

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Minsk'te bir işletmenin çalışanlarıyla bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın yeni geliştirdiği Oreşnik hipersonik balistik füzesi hakkında açıklama yaptı.Lukaşenko, "Eğer böylesine güçlü bir konvansiyonel silahımız olursa, Polonyalıların Güney Kore'den Amerika'ya kadar birçok ülkeden satın aldığı tanklarla, birtakım zırhlı araçlarla, füzelerle ülkemize saldırmadan önce sağlam bir şekilde düşünecekler. Zira yanıtı ciddi olacak. Gerçekten de bu silahın panzehiri yok. Onu önlemek ve vurmak imkansız" dedi.Belarus'ta Oreşnik füzelerinin konuşlandırılabileceği yaklaşık 30 platform bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, Minsk'in imha edilmesi muhtemel hedeflerin asgari menziline göre seçim yapacağını belirtti.Belarus Devlet Başkanı, ülkeye konuşlandırılacak Oreşnik füze kompleksinde tüm fırlatma düzeneğinin Minsk'e ait olacağını, füzelerin ise 2025'in ikinci yarısında Rusya tarafından ücretsiz olarak temin edileceğini söyledi. Oreşnik'le vurulacak olası hedeflerin de Minsk tarafından belirleneceğini anlatan Lukaşenko, ancak füzelerin kullanılması halinde 'ateşleme butonuna' Rusya'yla beraber basacaklarını kaydetti.Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde onlarca nükleer savaş başlığı bulunduğunu da sözlerine ekledi.Putin, 2025'in ikinci yarısını işaret etmiştiOreşnik füzesinin 2025'in ikinci yarısında, üretim kapasitesi arttığında Belarus topraklarına konuşlandırılabileceği söyleyen Putin, "Oreşnik, Belarus'taki Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri bünyesinde yer alacak, ancak hedefler Minsk tarafından belirlenecek" demişti.Rusya Devlet Başkanı, Oreşnik füzelerinin Rus ordusunun envanterine dahil edilmesine paralel olarak Belarus'a tedarik edileceğinin altını çizdi.Rus lider, Oreşnik füze sistemiyle grup atışı yapılması halinde, bunun gücünün nükleer silaha eşit olacağını, ancak herhangi bir radyoaktif sonuç doğurmayacağını da kaydetmişti.Güncellenen doktrinde Belarus'un adına da yer verildiRus lider Putin, geçen ay 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti. Putin'in imzaladığı yeni doktrinde, potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almış ve Belarus belgede fiilen anılmıştı.Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullanmıştı.Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek. Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek. Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/oresnik-fuzesinin-belarusa-konuslandirilmasi-halinde-avrupa-ulkelerine-ulasmasi-ne-kadar-zaman-alir-1091334950.html

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