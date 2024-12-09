https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/oresnik-fuzesinin-belarusa-konuslandirilmasi-halinde-avrupa-ulkelerine-ulasmasi-ne-kadar-zaman-alir-1091334950.html
Oreşnik füzesinin Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşması ne kadar zaman alır?
Oreşnik füzesinin Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşması ne kadar zaman alır?
Sputnik Türkiye
Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T20:46+0300
2024-12-09T20:46+0300
2024-12-09T20:46+0300
oreşnik
belarus
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füze
vladimir putin
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infografik
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Oreşnik füzeleri Belarus'a konuşlandırılmadan önce bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini de kaydeden Putin, özellikle de Belarus'un güvenlik öncelikleri dikkate alınarak asgari menzilin belirlenmesi gerektiğini belirtti."Oreşnik'in menzili ne kadar az olursa, savaş başlığının gücü o kadar fazla olacak" diye devam eden Putin, söz konusu füzelerin dünyada eşinin bulunmadığını bir kez daha vurguladı. Oreşnik'in Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşmasının ne kadar zaman alacağı sorusuna cevap, Sputnik'in infografiğinde.
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oreşnik , belarus, rusya, füze, vladimir putin, avrupa, infografik, инфографика
oreşnik , belarus, rusya, füze, vladimir putin, avrupa, infografik, инфографика
Oreşnik füzesinin Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşması ne kadar zaman alır?
Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füze sisteminin 2025 yılının ikinci yarısında Belarus topraklarına konuşlandırılabileceğini açıkladı.
Oreşnik füzeleri Belarus'a konuşlandırılmadan önce bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini de kaydeden Putin, özellikle de Belarus'un güvenlik öncelikleri dikkate alınarak asgari menzilin belirlenmesi gerektiğini belirtti.
"Oreşnik'in menzili ne kadar az olursa, savaş başlığının gücü o kadar fazla olacak" diye devam eden Putin, söz konusu füzelerin dünyada eşinin bulunmadığını bir kez daha vurguladı. Oreşnik'in Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşmasının ne kadar zaman alacağı sorusuna cevap, Sputnik'in infografiğinde.