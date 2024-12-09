https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/oresnik-fuzesinin-belarusa-konuslandirilmasi-halinde-avrupa-ulkelerine-ulasmasi-ne-kadar-zaman-alir-1091334950.html

Oreşnik füzesinin Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşması ne kadar zaman alır?

Oreşnik füzesinin Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşması ne kadar zaman alır?

Sputnik Türkiye

Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Rusya Devlet... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T20:46+0300

2024-12-09T20:46+0300

2024-12-09T20:46+0300

oreşnik

belarus

rusya

füze

vladimir putin

avrupa

multimedya

infografik

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Oreşnik füzeleri Belarus'a konuşlandırılmadan önce bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini de kaydeden Putin, özellikle de Belarus'un güvenlik öncelikleri dikkate alınarak asgari menzilin belirlenmesi gerektiğini belirtti."Oreşnik'in menzili ne kadar az olursa, savaş başlığının gücü o kadar fazla olacak" diye devam eden Putin, söz konusu füzelerin dünyada eşinin bulunmadığını bir kez daha vurguladı. Oreşnik'in Belarus'a konuşlandırılması halinde Avrupa ülkelerine ulaşmasının ne kadar zaman alacağı sorusuna cevap, Sputnik'in infografiğinde.

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oreşnik , belarus, rusya, füze, vladimir putin, avrupa, infografik, инфографика