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Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında ifade verdi: 'Suçlamalar saçmalık'
Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında ifade verdi: 'Suçlamalar saçmalık'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yıllardır süren yolsuzluk davası sebebiyle bugün mahkemede ifade verdi. Netanyahu, İsrail'in 7 cephedeki savaşına liderlik... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T16:33+0300
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Benyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında Tel Aviv'de mahkemeye çıkarak ifade verdi. Sanık olarak kürsüye çıkan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu, "Bu anı, gerçeği söylemek için sekiz yıldır bekliyordum" dedi. Netanyahu ifadesinde başbakan olduğunu hatırlatarak "Ben aynı zamanda bir başbakanım. Ülkenin yedi cephedeki savaşına liderlik yapıyorum" ifadelerini kullandı. Suçlamaları "Bir saçmalık okyanusu" olarak nitelendiren Netanyahu'nun hakkında 3 ayrı dosya var.Suçlamalar neler?1000 numaralı davada Netanyahu ve eşinin, İsrail doğumlu Hollywood patronu Arnon Milchan ve Avustralyalı yatırımcı James Packer'dan diplomatik ve vergisel ayrıcalıklar karşılığında 186 bin dolar tutarında yasadışı hediyeler aldığı iddia ediliyor.2000 numaralı davada Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes ile yaptığı bir anlaşma nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanıyor. Netanyahu'nun rakipmedya organı Israel Hayom'u zayıflatmak için düzenleyici mevzuat çıkarmayı değerlendirdiği idda ediliyor. 4000 numaralı davada Netanyahu, o zamanlar Shaul Elovitch'e ait olan İsrail telekomünikasyon şirketi Bezeq'in yararına olan düzenleyici kararlara izin vermekle suçlanıyor. Karşılığında, Elovitch Walla haber sitesinde kendisi hakkında olumlu haberler yaptırdığı ileri sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahu-golan-tepelerinin-sonsuza-dek-israilin-ayrilmaz-bir-parcasi-olarak-kalacak--1091340910.html
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benyamin netanyahu, israil, tel aviv, yolsuzluk

Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında ifade verdi: 'Suçlamalar saçmalık'

16:33 10.12.2024 (güncellendi: 16:41 10.12.2024)
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yıllardır süren yolsuzluk davası sebebiyle bugün mahkemede ifade verdi. Netanyahu, İsrail'in 7 cephedeki savaşına liderlik yaptığını ifade ederek suçlamaların "saçmalık okyanusu" olduğunu belirtti.
Benyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında Tel Aviv'de mahkemeye çıkarak ifade verdi. Sanık olarak kürsüye çıkan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu, "Bu anı, gerçeği söylemek için sekiz yıldır bekliyordum" dedi.
Netanyahu ifadesinde başbakan olduğunu hatırlatarak "Ben aynı zamanda bir başbakanım. Ülkenin yedi cephedeki savaşına liderlik yapıyorum" ifadelerini kullandı. Suçlamaları "Bir saçmalık okyanusu" olarak nitelendiren Netanyahu'nun hakkında 3 ayrı dosya var.

Suçlamalar neler?

1000 numaralı davada Netanyahu ve eşinin, İsrail doğumlu Hollywood patronu Arnon Milchan ve Avustralyalı yatırımcı James Packer'dan diplomatik ve vergisel ayrıcalıklar karşılığında 186 bin dolar tutarında yasadışı hediyeler aldığı iddia ediliyor.
2000 numaralı davada Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes ile yaptığı bir anlaşma nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanıyor. Netanyahu'nun rakipmedya organı Israel Hayom'u zayıflatmak için düzenleyici mevzuat çıkarmayı değerlendirdiği idda ediliyor.
4000 numaralı davada Netanyahu, o zamanlar Shaul Elovitch'e ait olan İsrail telekomünikasyon şirketi Bezeq'in yararına olan düzenleyici kararlara izin vermekle suçlanıyor. Karşılığında, Elovitch Walla haber sitesinde kendisi hakkında olumlu haberler yaptırdığı ileri sürülüyor.
Israeli soldiers sit on top of a tank along the so-called Alpha Line that separates the Israeli-annexed Golan Heights from Syria, in the town of Majdal Shams, Monday, Dec. 9, 2024. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Netanyahu: Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olarak kalacak
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