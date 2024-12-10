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NBA, Avrupa'da lig kurmayı düşünüyor
NBA, Avrupa'da lig kurmayı düşünüyor
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ABD'deki Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Avrupa'da lig kurmayı hedefliyor. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü söyledi. Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, NBA tarafından net bir ilginin olduğunu aktardı.Basketbolun büyümesini istediklerini belirten Zagklis, "NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor. Elbette THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiy le ilgili bir konu." diye konuştu."NBA Avrupa dememeyi tercih ederim" diyen Zagklis, "Çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey. NBA'in Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.
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fiba, fiba şampiyonlar ligi, fiba kadınlar avrupa basketbol şampiyonası, fiba 2021 avrupa şampiyonası, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), nba, abd, avrupa, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

NBA, Avrupa'da lig kurmayı düşünüyor

16:52 10.12.2024
© WU HONGNBA
NBA - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© WU HONG
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ABD'deki Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Avrupa'da lig kurmayı hedefliyor.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü söyledi. Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, NBA tarafından net bir ilginin olduğunu aktardı.
Basketbolun büyümesini istediklerini belirten Zagklis, "NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor. Elbette THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiy le ilgili bir konu." diye konuştu.
"NBA Avrupa dememeyi tercih ederim" diyen Zagklis, "Çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey. NBA'in Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.
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