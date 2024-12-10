https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/nba-avrupada-lig-kurmayi-dusunuyor-1091368430.html

NBA, Avrupa'da lig kurmayı düşünüyor

NBA, Avrupa'da lig kurmayı düşünüyor

Sputnik Türkiye

ABD'deki Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Avrupa'da lig kurmayı hedefliyor. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T16:52+0300

2024-12-10T16:52+0300

2024-12-10T16:52+0300

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü söyledi. Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, NBA tarafından net bir ilginin olduğunu aktardı.Basketbolun büyümesini istediklerini belirten Zagklis, "NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor. Elbette THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiy le ilgili bir konu." diye konuştu."NBA Avrupa dememeyi tercih ederim" diyen Zagklis, "Çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey. NBA'in Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

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