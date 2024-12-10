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MİT'ten Kamışlı'da YPG'ye nokta operasyonu
MİT'ten Kamışlı'da YPG'ye nokta operasyonu
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MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki mühimmat deposunu imha etti. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T18:52+0300
2024-12-10T18:52+0300
2024-12-10T19:07+0300
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pkk
ypg/pkk
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MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'da Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/peskov-esad-gorevi-birakma-kararini-bizzat-aldi-1091359408.html
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mit, pkk, ypg/pkk, pkk/ypg
mit, pkk, ypg/pkk, pkk/ypg
MİT'ten Kamışlı'da YPG'ye nokta operasyonu
18:52 10.12.2024 (güncellendi: 19:07 10.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki mühimmat deposunu imha etti.
MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'da Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.