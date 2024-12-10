https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/milli-yuzucu-kuzey-tuncelliden-turkiye-ve-dunya-gencler-rekoru--1091380766.html
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Türkiye ve dünya gençler rekoru
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Türkiye ve dünya gençler rekoru
Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 17 yaşındaki Tunçelli, Türkiye ve dünya gençler rekoruna da adını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T22:21+0300
2024-12-10T22:21+0300
2024-12-10T22:33+0300
spor
yüzücü
kuzey tunçelli
rekor
türkiye
budapeşte
dünya rekoru
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.Şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzen milli sporcu yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdi.Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli'nin aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırdığı açıklandı.Şampiyonada mücadele eden Berke Saka'nın ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olduğu da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-tuhaf-bildirimler-geldi-hgs-hacklendi-mi-1091379820.html
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yüzücü, kuzey tunçelli, rekor, türkiye, budapeşte, dünya rekoru
yüzücü, kuzey tunçelli, rekor, türkiye, budapeşte, dünya rekoru
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Türkiye ve dünya gençler rekoru
22:21 10.12.2024 (güncellendi: 22:33 10.12.2024)
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 17 yaşındaki Tunçelli, Türkiye ve dünya gençler rekoruna da adını yazdırdı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzen milli sporcu yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdi.
Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli'nin aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırdığı açıklandı.
Şampiyonada mücadele eden Berke Saka'nın ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olduğu da açıklandı.