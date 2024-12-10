https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/milli-yuzucu-kuzey-tuncelliden-turkiye-ve-dunya-gencler-rekoru--1091380766.html

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Türkiye ve dünya gençler rekoru

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den Türkiye ve dünya gençler rekoru

Sputnik Türkiye

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 17 yaşındaki Tunçelli, Türkiye ve dünya gençler rekoruna da adını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T22:21+0300

2024-12-10T22:21+0300

2024-12-10T22:33+0300

spor

yüzücü

kuzey tunçelli

rekor

türkiye

budapeşte

dünya rekoru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086465146_0:375:1243:1074_1920x0_80_0_0_4b0a9c81b441eacffd5b7160d2b4acfd.jpg

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.Şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzen milli sporcu yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdi.Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli'nin aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırdığı açıklandı.Şampiyonada mücadele eden Berke Saka'nın ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olduğu da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-tuhaf-bildirimler-geldi-hgs-hacklendi-mi-1091379820.html

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüzücü, kuzey tunçelli, rekor, türkiye, budapeşte, dünya rekoru