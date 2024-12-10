https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteoroloji-uzmanlari-asiri-soguklar-icin-tarih-verdi-hangi-iller-kar-yagisina-hazir-olmali-1091351512.html

Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış ve Anadolu’da kar yağışı için uyardı. İstanbul’da yağmur etkisini akşam saatlerinde artıracak. Perşembe günü... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T11:03+0300

2024-12-10T11:03+0300

2024-12-10T11:03+0300

türkiye

kar

orhan şen

güven özdemir

istanbul

meteoroloji

perşembe

doğu anadolu

kar yağışı

sağanak

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Meteoroloji, Marmara Bölgesi’ndeki 10 ili sarı kodla uyararak, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli gibi şehirlerde yağışlar akşam saatlerinde şiddetini artıracak. Lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, perşembeden itibaren düşmeye başlayacak.Dondurucu sağuklar ve kar yağışı geliyorMeteoroloji uzmanları, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 10-13 derece birden düşeceğini belirtti. Anadolu’da başlayan kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak. Gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların eksi 3-4 derecelere ineceği öngörülüyor. Cumartesi günü kısa bir ara verilse de, pazar gecesinden itibaren daha yoğun bir kar yağışı bekleniyor.14 Aralık tarihine dikkatUzmanlar, 14 Aralık'ta İskandinavya’dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte alçak basınç sistemlerinin etkisini artıracağını vurguladı. Bu durum, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olacak. Peki, İstanbul'a kar yağışı ne zaman? İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek?İstanbul'a kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Ancak şehirde sıcaklıklar hafta sonuna kadar 7-8 dereceye kadar düşecek. Perşembe ve cuma günü yağışlar kesilecek, ancak hafta başında kısa süreli yağmur bekleniyor. Kar yağışı için gerekli sıcaklık seviyelerine ulaşılamadığı için, İstanbul’da kar yağışı bu hafta gündemde değil. Şen, haftalık hava tahmininde dondurucu soğuk ve kar yağışı uyarısında bulunarak şunları kaydetti:Meteoroloji uzmanları Dr. Güven Özdemir ise "Ege Bölgesi, Trakya, Marmara ve Akdeniz ile İç Anadolu’da yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışlar Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında devam edecek; yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek” diye konuştu.Hürriyet'e konuşan Dr. Güven Özdemir, “Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Akdeniz ve Ege’den gelen, az da olsa Balkanlar’dan sarkan alçak basınç sistemleri, soğuk hava ile birlikte deniz etkisini de alarak kıyı kesimlerinde yağmur; iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışlarına neden oldu” dedi. '14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor'Dr. Özdemir, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 20 gün içerisinde, Aralık ayının sonuna kadar ılık havanın zaman zaman etkili olacağı, yağışların aralıklı da olsa devam edeceği, ayrıca aralıklı olarak soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı; doğu ve yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. 14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor. Özellikle İskandinav ülkeleri üzerinden gelecek soğuk hava ataklarının deniz etkisi ile birlikte alçak basınç sistemlerinin baskılarını artırarak yağış getireceği yüksek olasılık dahilinde yer alıyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-2-gun-boyunca-surecek-1091321228.html

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perşembe

doğu anadolu

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