https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteoroloji-uzmanlari-asiri-soguklar-icin-tarih-verdi-hangi-iller-kar-yagisina-hazir-olmali-1091351512.html
Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış ve Anadolu’da kar yağışı için uyardı. İstanbul’da yağmur etkisini akşam saatlerinde artıracak. Perşembe günü... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T11:03+0300
2024-12-10T11:03+0300
2024-12-10T11:03+0300
türkiye
kar
orhan şen
güven özdemir
istanbul
meteoroloji
perşembe
doğu anadolu
kar yağışı
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’ndeki 10 ili sarı kodla uyararak, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli gibi şehirlerde yağışlar akşam saatlerinde şiddetini artıracak. Lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, perşembeden itibaren düşmeye başlayacak.Dondurucu sağuklar ve kar yağışı geliyorMeteoroloji uzmanları, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 10-13 derece birden düşeceğini belirtti. Anadolu’da başlayan kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak. Gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların eksi 3-4 derecelere ineceği öngörülüyor. Cumartesi günü kısa bir ara verilse de, pazar gecesinden itibaren daha yoğun bir kar yağışı bekleniyor.14 Aralık tarihine dikkatUzmanlar, 14 Aralık'ta İskandinavya’dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte alçak basınç sistemlerinin etkisini artıracağını vurguladı. Bu durum, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olacak. Peki, İstanbul'a kar yağışı ne zaman? İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek?İstanbul'a kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Ancak şehirde sıcaklıklar hafta sonuna kadar 7-8 dereceye kadar düşecek. Perşembe ve cuma günü yağışlar kesilecek, ancak hafta başında kısa süreli yağmur bekleniyor. Kar yağışı için gerekli sıcaklık seviyelerine ulaşılamadığı için, İstanbul’da kar yağışı bu hafta gündemde değil. Şen, haftalık hava tahmininde dondurucu soğuk ve kar yağışı uyarısında bulunarak şunları kaydetti:Meteoroloji uzmanları Dr. Güven Özdemir ise "Ege Bölgesi, Trakya, Marmara ve Akdeniz ile İç Anadolu’da yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışlar Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında devam edecek; yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek” diye konuştu.Hürriyet'e konuşan Dr. Güven Özdemir, “Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Akdeniz ve Ege’den gelen, az da olsa Balkanlar’dan sarkan alçak basınç sistemleri, soğuk hava ile birlikte deniz etkisini de alarak kıyı kesimlerinde yağmur; iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışlarına neden oldu” dedi. '14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor'Dr. Özdemir, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 20 gün içerisinde, Aralık ayının sonuna kadar ılık havanın zaman zaman etkili olacağı, yağışların aralıklı da olsa devam edeceği, ayrıca aralıklı olarak soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı; doğu ve yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. 14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor. Özellikle İskandinav ülkeleri üzerinden gelecek soğuk hava ataklarının deniz etkisi ile birlikte alçak basınç sistemlerinin baskılarını artırarak yağış getireceği yüksek olasılık dahilinde yer alıyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-2-gun-boyunca-surecek-1091321228.html
türkiye
istanbul
perşembe
doğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8fb607b0f2a2205ee97e5b0444e5e409.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara'da sağanak, anadolu'da kar yağışı, istanbul yağmur, meteoroloji sarı kod, 14 aralık hava durumu, dondurucu soğuklar, kar yağışı ne zaman, lodos etkisi, istanbul sıcaklık düşüşü, karadeniz bölgesi kar yağışı, iç anadolu'da kar, doğu anadolu'da soğuk hava, hava durumu tahmini, meteoroloji son dakika, ecmwf haritaları, aralık ayı kar yağışı, istanbul hava durumu, perşembe soğuk hava, anadolu dondurucu soğuklar, yüksek kesimlerde kar, 14 aralık kar yağışı, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, meteoroloji uzman yorumları, istanbul'da yağmur ne zaman bitecek, soğuk hava dalgası türkiye, akdeniz ve ege hava durumu, marmara bölgesi sarı kod uyarısı, istanbul'a kar yağacak mı, orhan şen uyarı, orhan şen hava durumu
marmara'da sağanak, anadolu'da kar yağışı, istanbul yağmur, meteoroloji sarı kod, 14 aralık hava durumu, dondurucu soğuklar, kar yağışı ne zaman, lodos etkisi, istanbul sıcaklık düşüşü, karadeniz bölgesi kar yağışı, iç anadolu'da kar, doğu anadolu'da soğuk hava, hava durumu tahmini, meteoroloji son dakika, ecmwf haritaları, aralık ayı kar yağışı, istanbul hava durumu, perşembe soğuk hava, anadolu dondurucu soğuklar, yüksek kesimlerde kar, 14 aralık kar yağışı, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, meteoroloji uzman yorumları, istanbul'da yağmur ne zaman bitecek, soğuk hava dalgası türkiye, akdeniz ve ege hava durumu, marmara bölgesi sarı kod uyarısı, istanbul'a kar yağacak mı, orhan şen uyarı, orhan şen hava durumu
Meteoroloji uzmanları aşırı soğuklar için tarih verdi: Hangi iller kar yağışına hazır olmalı? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış ve Anadolu’da kar yağışı için uyardı. İstanbul’da yağmur etkisini akşam saatlerinde artıracak. Perşembe günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Anadolu’da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar 14 Aralık'ı işaret ederek soğuk hava dalgası için uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’ndeki 10 ili sarı kodla uyararak, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli gibi şehirlerde yağışlar akşam saatlerinde şiddetini artıracak. Lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, perşembeden itibaren düşmeye başlayacak.
Dondurucu sağuklar ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 10-13 derece birden düşeceğini belirtti. Anadolu’da başlayan kar yağışı özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak. Gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların eksi 3-4 derecelere ineceği öngörülüyor. Cumartesi günü kısa bir ara verilse de, pazar gecesinden itibaren daha yoğun bir kar yağışı bekleniyor.
14 Aralık tarihine dikkat
Uzmanlar, 14 Aralık'ta İskandinavya’dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte alçak basınç sistemlerinin etkisini artıracağını vurguladı. Bu durum, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olacak. Peki, İstanbul'a kar yağışı ne zaman? İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek?
İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Ancak şehirde sıcaklıklar hafta sonuna kadar 7-8 dereceye kadar düşecek. Perşembe ve cuma günü yağışlar kesilecek, ancak hafta başında kısa süreli yağmur bekleniyor. Kar yağışı için gerekli sıcaklık seviyelerine ulaşılamadığı için, İstanbul’da kar yağışı bu hafta gündemde değil. Şen, haftalık hava tahmininde dondurucu soğuk ve kar yağışı uyarısında bulunarak şunları kaydetti:
"İstanbul’da bugün yağmur öğle saatlerinden sonra. Sıcaklık bugün 17-8 derecelerde, lodos sürüyor. Akşam saatleri 17-18 civarında yağış biraz daha kuvvetli. İstanbul’da 3 gün yağmur var. Yarından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları 12-13 derecelere, hafta sonuna doğru 7-8 derecelere düşecek. İstanbul’da yağış Perşembe gününden itibaren kesiliyor. İstanbul’da bu 2 günlük yağışın dışında pazar akşamı ve pazartesi günü yağış geliyor. Sıcaklıklar düşüyor ama yağış olmadığı için kar yağışı yok. Karla karışık yağmur yapabilirdi eğer yağışlı bir ortam olsaydı. Zaten 7-8 derecelik sıcaklık kar yağışı için kritik bir seviye değil. Perşemeden itibaren Anadolu’ya dondurucu soğuklar geliyor. Soğuklar Anadolu’da kar yağışına neden olacak. Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışları görülebilecek. Gündüz saatlerinde bile eksi 3-4 derecelerde sıcaklıklar olacak. Marmara ve Ege’ye kar yağışı yok. Anadolu’daki kar yağış Cumartesi günü kesilecek ama Pazar gecesinden itibaren daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz."
Meteoroloji uzmanları Dr. Güven Özdemir ise "Ege Bölgesi, Trakya, Marmara ve Akdeniz ile İç Anadolu’da yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışlar Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında devam edecek; yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek” diye konuştu.
Hürriyet'e konuşan Dr. Güven Özdemir, “Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Akdeniz ve Ege’den gelen, az da olsa Balkanlar’dan sarkan alçak basınç sistemleri, soğuk hava ile birlikte deniz etkisini de alarak kıyı kesimlerinde yağmur; iç kesimlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışlarına neden oldu” dedi.
'14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor'
Dr. Özdemir, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 20 gün içerisinde, Aralık ayının sonuna kadar ılık havanın zaman zaman etkili olacağı, yağışların aralıklı da olsa devam edeceği, ayrıca aralıklı olarak soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı; doğu ve yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. 14 Aralık ile birlikte bu süreç başlayacak gibi gözüküyor. Özellikle İskandinav ülkeleri üzerinden gelecek soğuk hava ataklarının deniz etkisi ile birlikte alçak basınç sistemlerinin baskılarını artırarak yağış getireceği yüksek olasılık dahilinde yer alıyor.”