https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kalp-ve-damar-cerrahi-doktorun-supheli-olumu-arabasinda-olu-bulundu--1091372134.html

Kalp ve damar cerrahı doktorun şüpheli ölümü: Arabasında ölü bulundu

Kalp ve damar cerrahı doktorun şüpheli ölümü: Arabasında ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Sakarya'da kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Okan Dericioğlu, arabasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T17:25+0300

2024-12-10T17:25+0300

2024-12-10T17:25+0300

türkiye

sakarya

şüpheli ölüm

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Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolu üzerinde kendine ait araba içerisinde ölü bulundu. Dr. Dericioğlu'nun başında poşet bulunduğu belirtilirken şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise lüks aracın içerisinde hayatını kaybeden kişinin Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu tespit edildi.Ölümü şüpheli bulunduPolis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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sakarya, şüpheli ölüm