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İstanbullular dikkat: AKOM, fırtına ve sağanak yağış için saat verdi
İstanbullular dikkat: AKOM, fırtına ve sağanak yağış için saat verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00'den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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AKOM, İstanbulluları bu akşam için uyardı. İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların 7-9 derece düşeceği uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
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marmara bölgesi, istanbul, akom, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
marmara bölgesi, istanbul, akom, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak

İstanbullular dikkat: AKOM, fırtına ve sağanak yağış için saat verdi

16:04 10.12.2024
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00'den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.
AKOM, İstanbulluları bu akşam için uyardı. İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların 7-9 derece düşeceği uyarısı yapıldı.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor"
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