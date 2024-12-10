https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ismail-saymazdan-ozgur-ozele-sert-elestiri-chp-gibi-bir-partinin-suriye-politikasi-boylesigmiolmali-1091351481.html

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel'e sert eleştiri: CHP gibi bir partinin Suriye politikası böyle sığ mı olmalı?

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel'e sert eleştiri: CHP gibi bir partinin Suriye politikası böyle sığ mı olmalı?

Sputnik Türkiye

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye politikası konusundaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Saymaz, "Esad'ın devrilmesine... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T11:11+0300

2024-12-10T11:11+0300

2024-12-10T11:16+0300

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Halk TV yazarı ve gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin Suriye politikasını ve Özgür Özel'in açıklamalarını hedef aldı. Canlı yayında konuşan Saymaz, Özel'in "Esad ile temas kurulsun" sözlerini, "ciddi bir tarafı yok" diyerek eleştirdi ve CHP'nin politikalarını sığ ve yetersiz olarak nitelendirdi.'Esad’la diyalog çağrısı ciddiyetsiz'Saymaz, Özgür Özel’in "Esad ile temas kurulsun" yönündeki çağrısının, Suriye krizinin kritik anlarında yapılan bir hata olduğunu belirtti. "Esad’ın devrilmesine 10 saat kala bu tür bir talebin anlamı var mı?" diyen Saymaz, CHP’nin bu yaklaşımını hazırlıksız ve yetersiz bulduğunu ifade etti.CHP’nin Suriye politikası eleştirisiCHP'nin, geçmişte Türkiye'nin dış politikasında önemli roller üstlenen bir parti olduğuna dikkat çeken Saymaz, şu sözlerle eleştirisini sürdürdü:Saymaz, AK Parti'nin Suriye konusundaki hamlelerinin uluslararası arenada oyun kurucu olarak değerlendirildiğini, CHP'nin ise aynı krizi öngörmekte başarısız olduğunu dile getirdi. Esad'ın durumu ile ilgili olarak, "Türkiye bile o dönem Esad’ın durumunu tam olarak bilmiyordu," diyerek CHP’nin daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu.Suriye politikası daha hazırlıklı olmalıydı'CHP’nin mevcut Suriye politikalarının yetersizliğine vurgu yapan Saymaz, şöyle devam etti:

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