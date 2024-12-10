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İranlı siyaset uzmanı Abşenas: İran ve Rusya, Esad'ı değil Suriye'yi yıkılmaması için destekledi
İranlı siyaset uzmanı Abşenas: İran ve Rusya, Esad'ı değil Suriye'yi yıkılmaması için destekledi
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Kimsenin Suriye’de düşen Baas iktidarı için yas tutmadığına dikkat çeken İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, İran ve Rusya’nın... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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İranlı uzman Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’de son bir haftada yaşanan olayları değerlendirdi.Abşenas, “Son günlerde kimsenin Baas hükümetinin düşüşü için yas tuttuğunu görmedik. Belki de herkes Beşar Esad'ın halkından kopuk olduğu konusunda hemfikirdi ve sonuçta kimse onu savunmaya hazır değildi. Suriye'nin müttefikleri ve sempatizanları bile” yorumunda bulunurken sözlerini şöyle sürdürdü:Uzman, “Ne yazık ki, tüm ülkelerin halklarının karşılaştığı temel sorun, bilgi ve psikolojik savaş yürüten düşmanların etkisi. İnsanlara kendi çıkarlarını düşünme şansı bırakmıyor. Ancak halkın, kendi hükümeti için mücadele edebilmesi için her şeyden önce bir ülkenin var olması gerekiyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/peskov-esad-gorevi-birakma-kararini-bizzat-aldi-1091359408.html
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İranlı siyaset uzmanı Abşenas: İran ve Rusya, Esad'ı değil Suriye'yi yıkılmaması için destekledi

14:55 10.12.2024
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Suriye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde 3 yıldızlı bayrak göndere çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Kimsenin Suriye’de düşen Baas iktidarı için yas tutmadığına dikkat çeken İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, İran ve Rusya’nın Suriye’ye verdiği desteğin amacının Esad’ı iktidarda tutmak olmadığını kaydetti.
İranlı uzman Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’de son bir haftada yaşanan olayları değerlendirdi.
Abşenas, “Son günlerde kimsenin Baas hükümetinin düşüşü için yas tuttuğunu görmedik. Belki de herkes Beşar Esad'ın halkından kopuk olduğu konusunda hemfikirdi ve sonuçta kimse onu savunmaya hazır değildi. Suriye'nin müttefikleri ve sempatizanları bile” yorumunda bulunurken sözlerini şöyle sürdürdü:
İran, Rusya ve müttefikleri Suriye'yi yıkılmaması için destekledi. Amaçlarının Esad'ı iktidarda tutmak olmadığının farkına varmak önemli. Diğer Suriyeli liderler de bu ülkelerden destek aldı. İran ve Rusya, hükümetin düşmesinin Suriye'nin yıkımına ve tüm bölgede kaosa yol açacağının farkındaydı.
Uzman, “Ne yazık ki, tüm ülkelerin halklarının karşılaştığı temel sorun, bilgi ve psikolojik savaş yürüten düşmanların etkisi. İnsanlara kendi çıkarlarını düşünme şansı bırakmıyor. Ancak halkın, kendi hükümeti için mücadele edebilmesi için her şeyden önce bir ülkenin var olması gerekiyor” diye kaydetti.
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