https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/iranli-siyaset-uzmani-absenas-iran-ve-rusya-esadi-degil-suriyeyi-yikilmamasi-icin-destekledi-1091363158.html

İranlı siyaset uzmanı Abşenas: İran ve Rusya, Esad'ı değil Suriye'yi yıkılmaması için destekledi

İranlı siyaset uzmanı Abşenas: İran ve Rusya, Esad'ı değil Suriye'yi yıkılmaması için destekledi

Sputnik Türkiye

Kimsenin Suriye’de düşen Baas iktidarı için yas tutmadığına dikkat çeken İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, İran ve Rusya’nın... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T14:55+0300

2024-12-10T14:55+0300

2024-12-10T14:53+0300

dünya

suriye

iran

emad abşenas

beşar esad

baas

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İranlı uzman Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’de son bir haftada yaşanan olayları değerlendirdi.Abşenas, “Son günlerde kimsenin Baas hükümetinin düşüşü için yas tuttuğunu görmedik. Belki de herkes Beşar Esad'ın halkından kopuk olduğu konusunda hemfikirdi ve sonuçta kimse onu savunmaya hazır değildi. Suriye'nin müttefikleri ve sempatizanları bile” yorumunda bulunurken sözlerini şöyle sürdürdü:Uzman, “Ne yazık ki, tüm ülkelerin halklarının karşılaştığı temel sorun, bilgi ve psikolojik savaş yürüten düşmanların etkisi. İnsanlara kendi çıkarlarını düşünme şansı bırakmıyor. Ancak halkın, kendi hükümeti için mücadele edebilmesi için her şeyden önce bir ülkenin var olması gerekiyor” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/peskov-esad-gorevi-birakma-kararini-bizzat-aldi-1091359408.html

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suriye, iran, emad abşenas, beşar esad, baas