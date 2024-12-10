https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/iran-bm-guvenlik-konseyini-israilin-suriyeye-yonelik-mudahalelerine-karsi-tavir-almaya-cagirdi-1091341361.html
İran, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine karşı tavır almaya çağırdı
İran, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine karşı tavır almaya çağırdı
Sputnik Türkiye
İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını kınanarak, Tel Aviv'in sorumlu tutulmasını istedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T02:40+0300
2024-12-10T02:40+0300
2024-12-10T02:40+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalesini kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'nden Tel Aviv'i sorumlu tutmasını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, “Suriye halkının rejim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu bir ortamda, İsrail rejiminin Suriye topraklarına yönelik askeri saldırısını kınayan Baghaei, bu eylemi BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirerek, BM Güvenlik Konseyi'ni saldırganlığı durdurmaya ve işgal rejimini sorumlu tutmaya derhal harekete geçmeye çağırdı” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-sam-hama-humus-ve-lazkiye-hedef-alindi-1091340107.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm güvenlik konseyi, israil, tel aviv, suriye, iran, ortadoğu
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm güvenlik konseyi, israil, tel aviv, suriye, iran, ortadoğu
İran, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine karşı tavır almaya çağırdı
İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını kınanarak, Tel Aviv'in sorumlu tutulmasını istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalesini kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'nden Tel Aviv'i sorumlu tutmasını istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, “Suriye halkının rejim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu bir ortamda, İsrail rejiminin Suriye topraklarına yönelik askeri saldırısını kınayan Baghaei, bu eylemi BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirerek, BM Güvenlik Konseyi'ni saldırganlığı durdurmaya ve işgal rejimini sorumlu tutmaya derhal harekete geçmeye çağırdı” ifadesine yer verildi.