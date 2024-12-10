https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/hindistan-savunma-bakani-singh-baskilara-ragmen-rusyayla-isbirligini-genisletme-kararini-aldik-1091357497.html
Hindistan Savunma Bakanı Singh: Baskılara rağmen Rusya’yla işbirliğini genişletme kararını aldık
Hindistan Savunma Bakanı Singh: Baskılara rağmen Rusya’yla işbirliğini genişletme kararını aldık
Sputnik Türkiye
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin tüm jeopolitik sorunlara ve büyük baskıya rağmen bilinçli olarak Rusya’yla işbirliğini derinleştirme ve... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T12:32+0300
2024-12-10T12:32+0300
2024-12-10T12:41+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan-Rusya Hükümetler Arası Askeri İşbirliği Komisyonu'nun 21. toplantısı için Moskova'ya geldi.Singh, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmede, “Jeopolitik sorunların ve Hindistan'ın üzerinde aleni ve kişisel muazzam baskıların olmasına rağmen Hindistan, Rusya ile yakın temaslarını sürdürmekle kalmayıp işbirliğimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde bilinçli bir karar almıştır. Her zaman Rus muhataplarımızın yanında olacağız” ifadesini kullandı.Jeopolitik sorunlar karşısında Moskova ve Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin “dikkate değer bir direnç” sergilediğini dile getiren Hint bakan, “İlişkimiz tüm hızıyla devam ediyor” diye kaydetti.İki ülke arasındaki işbirliğinin G20, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda da başarılı bir şekilde gelişmekte olduğunu söyleyen Singh, “Karşılıklı temaslar için yeni fırsatlarımız var” dedi.Hindistan Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı ile ilk yüz yüze görüşmesinin, Hindistan ve Rusya arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın savunma ayaklarını sağlamlaştırmaya ve derinleştirmeye hizmet edeceğinden emin olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-bmgk-suriyenin-toprak-butunlugu-konusunda-hemfikir-1091353356.html
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hindistan, hindistan savunma bakanlığı, rajnath singh, rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, moskova, işbirliği, baskı, askeri işbirliği, g20, brics, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
hindistan, hindistan savunma bakanlığı, rajnath singh, rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, moskova, işbirliği, baskı, askeri işbirliği, g20, brics, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
Hindistan Savunma Bakanı Singh: Baskılara rağmen Rusya’yla işbirliğini genişletme kararını aldık
12:32 10.12.2024 (güncellendi: 12:41 10.12.2024)
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin tüm jeopolitik sorunlara ve büyük baskıya rağmen bilinçli olarak Rusya’yla işbirliğini derinleştirme ve genişletme kararı aldığını belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan-Rusya Hükümetler Arası Askeri İşbirliği Komisyonu'nun 21. toplantısı için Moskova'ya geldi.
Singh, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmede, “Jeopolitik sorunların ve Hindistan'ın üzerinde aleni ve kişisel muazzam baskıların olmasına rağmen Hindistan, Rusya ile yakın temaslarını sürdürmekle kalmayıp işbirliğimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde bilinçli bir karar almıştır. Her zaman Rus muhataplarımızın yanında olacağız” ifadesini kullandı.
Jeopolitik sorunlar karşısında Moskova ve Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin “dikkate değer bir direnç” sergilediğini dile getiren Hint bakan, “İlişkimiz tüm hızıyla devam ediyor” diye kaydetti.
İki ülke arasındaki işbirliğinin G20, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda da başarılı bir şekilde gelişmekte olduğunu söyleyen Singh, “Karşılıklı temaslar için yeni fırsatlarımız var” dedi.
Hindistan Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı ile ilk yüz yüze görüşmesinin, Hindistan ve Rusya arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın savunma ayaklarını sağlamlaştırmaya ve derinleştirmeye hizmet edeceğinden emin olduğunu ifade etti.