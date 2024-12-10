https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/hindistan-savunma-bakani-singh-baskilara-ragmen-rusyayla-isbirligini-genisletme-kararini-aldik-1091357497.html

Hindistan Savunma Bakanı Singh: Baskılara rağmen Rusya’yla işbirliğini genişletme kararını aldık

Hindistan Savunma Bakanı Singh: Baskılara rağmen Rusya’yla işbirliğini genişletme kararını aldık

Sputnik Türkiye

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin tüm jeopolitik sorunlara ve büyük baskıya rağmen bilinçli olarak Rusya’yla işbirliğini derinleştirme ve... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T12:32+0300

2024-12-10T12:32+0300

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Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan-Rusya Hükümetler Arası Askeri İşbirliği Komisyonu'nun 21. toplantısı için Moskova'ya geldi.Singh, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüşmede, “Jeopolitik sorunların ve Hindistan'ın üzerinde aleni ve kişisel muazzam baskıların olmasına rağmen Hindistan, Rusya ile yakın temaslarını sürdürmekle kalmayıp işbirliğimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde bilinçli bir karar almıştır. Her zaman Rus muhataplarımızın yanında olacağız” ifadesini kullandı.Jeopolitik sorunlar karşısında Moskova ve Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin “dikkate değer bir direnç” sergilediğini dile getiren Hint bakan, “İlişkimiz tüm hızıyla devam ediyor” diye kaydetti.İki ülke arasındaki işbirliğinin G20, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda da başarılı bir şekilde gelişmekte olduğunu söyleyen Singh, “Karşılıklı temaslar için yeni fırsatlarımız var” dedi.Hindistan Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı ile ilk yüz yüze görüşmesinin, Hindistan ve Rusya arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın savunma ayaklarını sağlamlaştırmaya ve derinleştirmeye hizmet edeceğinden emin olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/rusya-bmgk-suriyenin-toprak-butunlugu-konusunda-hemfikir-1091353356.html

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