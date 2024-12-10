https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/herson-valisi-saldo-rus-ordusu-dinyeperdeki-tum-adalari-kontrol-ediyor-1091381282.html
Herson Valisi Saldo: Rus ordusu Dinyeper'deki tüm adaları kontrol ediyor
Herson Valisi Saldo: Rus ordusu Dinyeper'deki tüm adaları kontrol ediyor
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rus ordusunun Dinyeper Nehri'ndeki tüm adaları kontrol ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Dinyeper'i botlarla... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T23:04+0300
2024-12-10T23:04+0300
2024-12-10T23:04+0300
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Saldo, "Askerlerimizin tüm yetenekleri, teknolojik becerileri ve yaratıcılıkları artıyor. Girişimlerin sayısı aynı kalabilir, ancak tüm bu girişimler başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Dinyeper'i zorlamaya devam edip etmediği sorusuna ise, Rus ordusunun, Ukrayna'nın küçük gruplar halinde botlar ve fırlatmalarla gerçekleştirdiği zorlama girişimlerini engellediğini ve düşmanın amacının faaliyetlerini medyada göstermek ile Batı'ya rapor vermek olduğunu söyledi. Saldo, "Karadeniz tarafından sürat tekneleriyle defalarca çıkarma girişimi oldu, hepsi imha edildi. Amaç oldukça açık; sadece bir bayrak dikmek, orada biraz video çekmek ve ardından geri dönmek" diye ekledi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu taktiği bir süredir sürdürdüğünü vurgulayan Saldo, "Ordumuz, Dinyeper'in taşkın yatağında, alt kısmında, Dinyeper-Bug halicine ve daha sonra Karadeniz'e aktığı yerde, birçok ada var. Ukrayna'nın bu adalarda bir yer edinmeye çalıştığını biliyoruz. Ancak bu adaların tamamı ordumuzun kontrolü altında ve Ukrayna ordusunun bulunduğu yerler temizlendi" ifadelerini kullandı. Son olarak, Saldo, sol kıyıda tahkimat hatlarının inşa edildiğini ve bu tahkimatların uzun bir su bariyerinin arkasında yer aldığını vurgulayarak, "Askeri, büyük tonajlı teçhizatı transfer etme girişimleri bile başarısızlığa mahkum. Her şey ateş kontrolü altında" şeklinde sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/grossi-zaporojye-ngsye-giden-uaea-uzmanlarinin-aracina-iha-saldirisi-duzenlendi-1091379456.html
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vladimir saldo, herson, rusya, ukrayna
Herson Valisi Saldo: Rus ordusu Dinyeper'deki tüm adaları kontrol ediyor
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rus ordusunun Dinyeper Nehri'ndeki tüm adaları kontrol ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Dinyeper'i botlarla zorlayarak bir dayanak noktası elde etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
Saldo, "Askerlerimizin tüm yetenekleri, teknolojik becerileri ve yaratıcılıkları artıyor. Girişimlerin sayısı aynı kalabilir, ancak tüm bu girişimler başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Dinyeper'i zorlamaya devam edip etmediği sorusuna ise, Rus ordusunun, Ukrayna'nın küçük gruplar halinde botlar ve fırlatmalarla gerçekleştirdiği zorlama girişimlerini engellediğini ve düşmanın amacının faaliyetlerini medyada göstermek ile Batı'ya rapor vermek olduğunu söyledi.
Saldo, "Karadeniz tarafından sürat tekneleriyle defalarca çıkarma girişimi oldu, hepsi imha edildi. Amaç oldukça açık; sadece bir bayrak dikmek, orada biraz video çekmek ve ardından geri dönmek" diye ekledi.
Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu taktiği bir süredir sürdürdüğünü vurgulayan Saldo, "Ordumuz, Dinyeper'in taşkın yatağında, alt kısmında, Dinyeper-Bug halicine ve daha sonra Karadeniz'e aktığı yerde, birçok ada var. Ukrayna'nın bu adalarda bir yer edinmeye çalıştığını biliyoruz. Ancak bu adaların tamamı ordumuzun kontrolü altında ve Ukrayna ordusunun bulunduğu yerler temizlendi" ifadelerini kullandı.
Son olarak, Saldo, sol kıyıda tahkimat hatlarının inşa edildiğini ve bu tahkimatların uzun bir su bariyerinin arkasında yer aldığını vurgulayarak, "Askeri, büyük tonajlı teçhizatı transfer etme girişimleri bile başarısızlığa mahkum. Her şey ateş kontrolü altında" şeklinde sözlerini tamamladı.