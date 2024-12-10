https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/grossi-zaporojye-ngsye-giden-uaea-uzmanlarinin-aracina-iha-saldirisi-duzenlendi-1091379456.html
Grossi: Zaporojye NGS’ye giden UAEA uzmanlarının aracına İHA saldırısı düzenlendi
Grossi: Zaporojye NGS’ye giden UAEA uzmanlarının aracına İHA saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
UAEA Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne giden UAEA uzmanlarının bulunduğu araca İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:58+0300
2024-12-10T21:58+0300
2024-12-10T21:57+0300
dünya
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
iha
saldırı
rusya savunma bakanlığı
ateşkes
dinyeper nehri
avrupa
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (ZNGS) doğru hareket eden UAEA uzmanlarının bulunduğu araca İHA (insansız hava aracı) saldırısı düzenlendiğini belirtti.Grossi, “UAEA ekip araçlarından biri İHA saldırısına uğradı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı ve personelimiz güvende. Rotasyon tamamlandı” ifadelerine yer verdi.Saldırıyı şiddetle kınayan ve çalışmalarına azami saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Grossi, “Daha önce de nükleer santrallere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söylemiştim. Bu tesislerin nükleer emniyetini ve güvenliğini sağlayanlara saldırmak ise daha da kabul edilemez bir durum” vurgusu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, UAEA gözlemcilerinin güvenliği için Zaporojye bölgesinde belirlenen başlangıç noktasından itibaren güzergah boyunca saat 7.00-19.00 saatleri arasında ateşkes ilan edildiğini ve tüm Rus askerinin ateşkese titizlikle uydukları belirtilmişti.UAEA uzmanları, Grossi'nin santrale yaptığı ilk ziyaretin ardından 1 Eylül 2022'den bu yana ZNGS'de bulunuyor.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'de Rusya'nın kontrolü altında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-ihalarla-tampon-bolge-kurdu-1091095887.html
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rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, iha, saldırı, rusya savunma bakanlığı, ateşkes, dinyeper nehri, avrupa, rusya
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, iha, saldırı, rusya savunma bakanlığı, ateşkes, dinyeper nehri, avrupa, rusya
Grossi: Zaporojye NGS’ye giden UAEA uzmanlarının aracına İHA saldırısı düzenlendi
UAEA Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne giden UAEA uzmanlarının bulunduğu araca İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (ZNGS) doğru hareket eden UAEA uzmanlarının bulunduğu araca İHA (insansız hava aracı) saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Grossi, “UAEA ekip araçlarından biri İHA saldırısına uğradı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı ve personelimiz güvende. Rotasyon tamamlandı” ifadelerine yer verdi.
Saldırıyı şiddetle kınayan ve çalışmalarına azami saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Grossi, “Daha önce de nükleer santrallere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söylemiştim. Bu tesislerin nükleer emniyetini ve güvenliğini sağlayanlara saldırmak ise daha da kabul edilemez bir durum” vurgusu yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, UAEA gözlemcilerinin güvenliği için Zaporojye bölgesinde belirlenen başlangıç noktasından itibaren güzergah boyunca saat 7.00-19.00 saatleri arasında ateşkes ilan edildiğini ve tüm Rus askerinin ateşkese titizlikle uydukları belirtilmişti.
UAEA uzmanları, Grossi'nin santrale yaptığı ilk ziyaretin ardından 1 Eylül 2022'den bu yana ZNGS'de bulunuyor.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'de Rusya'nın kontrolü altında.