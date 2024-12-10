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Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı
Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçtaki iki kişinin ayakkabısında gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon lira olan 18 külçe altın çıktı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ayakkabıdan 18 kilo külçe altın çıktı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yüksekova'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta 2 şahsın ayakkabısına gizlenmiş 54 milyon lira değerinde 18 adet kaçak külçe altın bulundu. Külçe altınların 24 ayar değerinde olduğu ve tanesinin 1 kg olduğu belirtildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/denizde-altin-arayan-adam-gozaltina-alindi-sahilde-dedektor-kullanmak-yasak-mi-1091373643.html
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altın fiyatları, kapalıçarşı altın, altın ons, külçe altın ne kadar, ayakkabıda altın
altın fiyatları, kapalıçarşı altın, altın ons, külçe altın ne kadar, ayakkabıda altın

Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı

22:24 10.12.2024
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-AW347564Külçe Altın
Külçe Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA / FEYZULLAH TAŞ-AW347564
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçtaki iki kişinin ayakkabısında gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon lira olan 18 külçe altın çıktı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ayakkabıdan 18 kilo külçe altın çıktı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yüksekova'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta 2 şahsın ayakkabısına gizlenmiş 54 milyon lira değerinde 18 adet kaçak külçe altın bulundu. Külçe altınların 24 ayar değerinde olduğu ve tanesinin 1 kg olduğu belirtildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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