https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/hakkaride-ilginc-olay-ayakkabidan-54-milyon-liralik-kulce-altin-cikti-1091380904.html

Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı

Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçtaki iki kişinin ayakkabısında gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon lira olan 18 külçe altın çıktı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T22:24+0300

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türkiye

külçe altın

altın

hakkari

hakkari valiliği

hakkari il emniyet müdürlüğü

jandarma

jandarma genel komutanlığı

il jandarma komutanlığı

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ayakkabıdan 18 kilo külçe altın çıktı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yüksekova'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta 2 şahsın ayakkabısına gizlenmiş 54 milyon lira değerinde 18 adet kaçak külçe altın bulundu. Külçe altınların 24 ayar değerinde olduğu ve tanesinin 1 kg olduğu belirtildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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