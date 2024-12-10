https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/hakkaride-ilginc-olay-ayakkabidan-54-milyon-liralik-kulce-altin-cikti-1091380904.html
Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı
Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçtaki iki kişinin ayakkabısında gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon lira olan 18 külçe altın çıktı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T22:24+0300
2024-12-10T22:24+0300
2024-12-10T22:24+0300
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hakkari il emniyet müdürlüğü
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il jandarma komutanlığı
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ayakkabıdan 18 kilo külçe altın çıktı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yüksekova'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta 2 şahsın ayakkabısına gizlenmiş 54 milyon lira değerinde 18 adet kaçak külçe altın bulundu. Külçe altınların 24 ayar değerinde olduğu ve tanesinin 1 kg olduğu belirtildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/denizde-altin-arayan-adam-gozaltina-alindi-sahilde-dedektor-kullanmak-yasak-mi-1091373643.html
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altın fiyatları, kapalıçarşı altın, altın ons, külçe altın ne kadar, ayakkabıda altın
altın fiyatları, kapalıçarşı altın, altın ons, külçe altın ne kadar, ayakkabıda altın
Hakkari'de ilginç olay: Ayakkabıdan 54 milyon liralık külçe altın çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçtaki iki kişinin ayakkabısında gizlenmiş piyasa değeri 54 milyon lira olan 18 külçe altın çıktı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta ayakkabıdan 18 kilo külçe altın çıktı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Yüksekova'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araçta 2 şahsın ayakkabısına gizlenmiş 54 milyon lira değerinde 18 adet kaçak külçe altın bulundu. Külçe altınların 24 ayar değerinde olduğu ve tanesinin 1 kg olduğu belirtildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.