https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gurcistan-basbakani-kobahidzeden-cumhurbaskani-zurabisviliye-ihanet-suclamasi-karakteristik-1091161445.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze’den Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye ‘ihanet’ suçlaması: ‘Karakteristik özelliği’

Gürcistan Başbakanı Kobahidze’den Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye ‘ihanet’ suçlaması: ‘Karakteristik özelliği’

Sputnik Türkiye

Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel gazetecilere yaptığı açıklamada Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin diğer hususların yanı sıra Gürcistan'da 26... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:33+0300

2024-12-04T16:33+0300

2024-12-04T16:33+0300

dünya

gürcistan

salome zurabişvili

maydan

xavier bettel

ihanet

maydan olayları

maydan protestoları

irakli kobahidze

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Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel gazetecilere yaptığı açıklamada Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin diğer hususların yanı sıra Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarının tanınmamasını istediğini söylemişti. Seçimlerin adil olup olmadığına ilişkin raporlara bakmak istediğini ifade eden Bettel, seçimlerde halkın iradesi ifade edilmişse buna saygı duyulması gerektiğini dile getirmişti.Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Bettel'in sözlerini yorumlayan Başbakan Irakli Kobahidze, hem kişisel hem de siyasi hayatta ihanetin Salome Zurabişvili'nin karakteristik özelliği olduğunu söyledi.Kobahidze, "Zurabişvili'nin eylemlerini tek kelimeyle değerlendirecek olursak bu kesinlikle bir ihanettir. İhanet bu önce özel hayatında şimdi de siyasi hayatında Zurabişvili'nin karakteristik özelliğidir" dedi.Zurabişvili'nin Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini engellediği ve şimdi de seçimlere karşı kampanya yürüttüğünün altını çizen Kobahidze, şu cümleleri kaydetti:'Maydan başarısız oldu, her şey kontrol altında'Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Tiflis'in merkezinde ayaklanmaya dönüşen protestoları Gürcistan'da başarısız bir Maydan girişimi olarak nitelendirerek ve halka durumun kontrol altında olduğu güvencesini verdi.Kobahidze açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Gürcistan Başbakanı Kobahidze açıklamasını, “Bu, bu insanların gerçekleştirdiği son görev. Her şey kontrol altında. 'Ulusal Maidan' başarısız olmuştur ve ülkenin çıkarları başından sonuna kadar korunacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html

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gürcistan, salome zurabişvili, maydan, xavier bettel, ihanet, maydan olayları, maydan protestoları, irakli kobahidze