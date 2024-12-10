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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon'u soruşturmak için özel bir danışman atanmasını öngören yasa, kabul edildi
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon'u soruşturmak için özel bir danışman atanmasını öngören yasa, kabul edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de parlamento, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim uygulama konusundaki başarısız girişimini soruşturmak üzere özel bir danışman atanmasını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T10:41+0300
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güney kore
güney kore parlamentosu
soruşturma
yoon suk-yeol
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Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, birkaç saat süren sıkıyönetim ilanını 3 Aralık Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sıra dışı bir televizyon konuşmasında duyurmuş, parlamentoyu kuşatan ordu milletvekillerinin girişine izin vermemişti. Saatler süren sıkıyönetim kısa sürede kaldırılmış ancak ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Başkan Yoon'un azil süreci başlatılmış ancak gerekli oy çoğunluğu elde edilemeyince Yoon'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Güney Kore parlamentosu, bugün yaptığı oylamayla Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanını soruşturacak özel bir danışman atanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.Parlamento sıkıyönetimi iptal ettiCumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının ardından yaptığı ilk konuşmasında, devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyerek, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” ifadelerini kullandı. Yoon, yaşananlardan 'derin üzüntü duyduğunu' vurgulayarak, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guney-kore-devlet-baskani-yoona-yurtdisi-yasagi-getirildi-1091316579.html
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güney kore, güney kore parlamentosu, soruşturma, yoon suk-yeol

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon'u soruşturmak için özel bir danışman atanmasını öngören yasa, kabul edildi

10:41 10.12.2024 (güncellendi: 10:48 10.12.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Japonya ABD Ukrayna
Güney Kore Japonya ABD Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore'de parlamento, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim uygulama konusundaki başarısız girişimini soruşturmak üzere özel bir danışman atanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti. Başkan Yoon'a daha önce yurt dışı yasağı getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, birkaç saat süren sıkıyönetim ilanını 3 Aralık Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sıra dışı bir televizyon konuşmasında duyurmuş, parlamentoyu kuşatan ordu milletvekillerinin girişine izin vermemişti. Saatler süren sıkıyönetim kısa sürede kaldırılmış ancak ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Başkan Yoon'un azil süreci başlatılmış ancak gerekli oy çoğunluğu elde edilemeyince Yoon'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Güney Kore parlamentosu, bugün yaptığı oylamayla Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanını soruşturacak özel bir danışman atanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento sıkıyönetimi iptal etti

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının ardından yaptığı ilk konuşmasında, devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyerek, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” ifadelerini kullandı. Yoon, yaşananlardan 'derin üzüntü duyduğunu' vurgulayarak, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’a yurtdışı yasağı getirildi
Dün, 11:52
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