https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/guney-kore-parlamentosu-baskan-yoonu-ozel-bir-danisman-atanmasini-ongoren-bir-yasa-tasarisini-kabul-1091350979.html

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon'u soruşturmak için özel bir danışman atanmasını öngören yasa, kabul edildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon'u soruşturmak için özel bir danışman atanmasını öngören yasa, kabul edildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de parlamento, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim uygulama konusundaki başarısız girişimini soruşturmak üzere özel bir danışman atanmasını... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T10:41+0300

2024-12-10T10:41+0300

2024-12-10T10:48+0300

güney kore

güney kore parlamentosu

soruşturma

yoon suk-yeol

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085898867_0:21:2911:1658_1920x0_80_0_0_6d7cc6c8bda0f14c91b66fb43ad9c86e.jpg

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, birkaç saat süren sıkıyönetim ilanını 3 Aralık Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sıra dışı bir televizyon konuşmasında duyurmuş, parlamentoyu kuşatan ordu milletvekillerinin girişine izin vermemişti. Saatler süren sıkıyönetim kısa sürede kaldırılmış ancak ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Başkan Yoon'un azil süreci başlatılmış ancak gerekli oy çoğunluğu elde edilemeyince Yoon'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Güney Kore parlamentosu, bugün yaptığı oylamayla Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanını soruşturacak özel bir danışman atanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.Parlamento sıkıyönetimi iptal ettiCumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının ardından yaptığı ilk konuşmasında, devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyerek, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” ifadelerini kullandı. Yoon, yaşananlardan 'derin üzüntü duyduğunu' vurgulayarak, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guney-kore-devlet-baskani-yoona-yurtdisi-yasagi-getirildi-1091316579.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, güney kore parlamentosu, soruşturma, yoon suk-yeol