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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-ihalarla-tampon-bolge-kurdu-1091095887.html
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde İHA'larla tampon bölge kurdu
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde İHA'larla tampon bölge kurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam eden Rus ordusu, düşman güçlerin hareket kapasitesini azaltmaya yönelik adımlarını da giderek... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:12+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde İHA'lar yardımıyla 30 kilometrelik tampon bölge kurduğu ifade edildi. Güney Askeri Bölgesi Özel Kuvvet Tugayı'ndan 'Şahtyor' lakaplı istihbaratçı asker, Sputnik'e verdiği demeçte, Zaporojye Bölgesi'nde kurulan tampon bölgeyi anlattı.Şahtyor, "Uçak tipi İHA'lar sayesinde düşmanla kesişme hattından itibaren 30 kilometrelik alanda tampon bölge kurduk. Bu, düşmanın rotasyonlarını etkili bir şekilde bozma imkanı sunuyor ve düşman, artık bu 30 kilometrelik çizgiyi ağır ekipmanlarla geçemiyor" dedi.Ukrayna ordusunun lojistik operasyonları binek araçlarla yürütmek zorunda kaldığını kaydeden Şahtyor, kamyonlarla hareket edildiğinde bu araçların anında imha edildiğinin altını çizdi.Şahtyor, uçak tipi İHA'ların yüzde 80'inin yüksek verimliliğe ve düşmanın elektronik harp sistemlerine karşı yüksek dirence sahip olduğuna da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-zorunlu-degisiklik-icin-son-3-hafta-2-bin-172-tlyi-odemeyen-1091090898.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, zaporojye, zaporojye bölgesi, iha, insansız hava aracı (iha), uçak, güney askeri bölgesi, sputnik, tampon bölge
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, zaporojye, zaporojye bölgesi, iha, insansız hava aracı (iha), uçak, güney askeri bölgesi, sputnik, tampon bölge

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde İHA'larla tampon bölge kurdu

10:12 03.12.2024
© Sputnik / Alexander Melnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие боевого расчёта БПЛА проводят разведку местности на полигоне Минобороны РФ
Военнослужащие боевого расчёта БПЛА проводят разведку местности на полигоне Минобороны РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Alexander Melnikov
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Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam eden Rus ordusu, düşman güçlerin hareket kapasitesini azaltmaya yönelik adımlarını da giderek sıklaştırıyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde İHA'lar yardımıyla 30 kilometrelik tampon bölge kurduğu ifade edildi.

Güney Askeri Bölgesi Özel Kuvvet Tugayı'ndan 'Şahtyor' lakaplı istihbaratçı asker, Sputnik'e verdiği demeçte, Zaporojye Bölgesi'nde kurulan tampon bölgeyi anlattı.

Şahtyor, "Uçak tipi İHA'lar sayesinde düşmanla kesişme hattından itibaren 30 kilometrelik alanda tampon bölge kurduk. Bu, düşmanın rotasyonlarını etkili bir şekilde bozma imkanı sunuyor ve düşman, artık bu 30 kilometrelik çizgiyi ağır ekipmanlarla geçemiyor" dedi.

Ukrayna ordusunun lojistik operasyonları binek araçlarla yürütmek zorunda kaldığını kaydeden Şahtyor, kamyonlarla hareket edildiğinde bu araçların anında imha edildiğinin altını çizdi.

Şahtyor, uçak tipi İHA'ların yüzde 80'inin yüksek verimliliğe ve düşmanın elektronik harp sistemlerine karşı yüksek dirence sahip olduğuna da dikkat çekti.
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