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FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Donbass’ta işlediği suçlara ilişkin belgeleri yayınladı
FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Donbass’ta işlediği suçlara ilişkin belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi, 1941-1943 döneminde Donbass bölgesindeki Sovyet vatandaşlarını katleden Nazi... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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FSB’nin açıkladığı belgeler, Nazi işgalcilerinin oluşturduğu cezalandırma kurumlarının komünistlerin yanı sıra, Sovyet aktivistleri, partizanları ve sivilleri katlettiğini ortaya koyuyor.Belgelerde, Nazi işgalcilerin faaliyetlerine aktif olarak katılan Aleksandr Gustavoviç Dinkel ve İvan Andreyeviç Ponomarev olmak üzere iki kişinin ismi geçiyor. Dinkel’in işgal edilen topraklarda polisin cezalandırma faaliyetinin başını çektiği ve Ponomarev dahil diğer yardımcılarına Sovyet vatandaşlarının gözaltına alınması ve kurşuna dizilmesi yönünde emirler verdiği, ayrıca Nazilerin işlediği vahşetlere şahsen katıldığı ifade ediliyor.Yayınlanan belgeler arasında cesetlerin çıkarılmasıyla ilgili protokol ekleri, sanığın sorgu kayıtları ve infaz raporları da yer alıyor.Belgelerden birinde, Dinkel’in 1941 Eylül ayında Aleksandrovskiy ilçesinin Novo-Bahmetyevo köyünde 36 çingeneyi evlerinden çıkararak köy dışında kurşuna dizdiği bildiriliyor. 1941 Kasım ayında Sofiyevka köyünde, aktivistler olan Karpenko ve Gonçarov’u gözaltına aldığı, sorgu sırasında acımasızca dövdüğü, ardından da idam eden Nazi işbirlikçisinin aynı dönemde Maryinka ve Aleksandrovka köylerinde aktivistler Kruglyak, Popçenko ve Şalo’yu tutuklayarak sorgu sırasında dövdüğü, ardından köy dışına çıkarılarak kurşuna dizildiği belirtiliyor.Dinkel’in, 13 Haziran 1973 tarihinde Sovyet mahkemesi tarafından idam cezasına çarpıtıldığı bildiriliyor.FSB, ‘Zaman Aşımı Yok’ projesi kapsamında, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Donbas'taki sivil halka karşı işlenen suçların kanıtlarını içeren arşiv belgelerini analiz etmeye yönelik aktif çalışmalarını sürdürüyor.
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fsb, sscb, ukrayna, donbass, maryinka, rusya federal güvenlik servisi (fsb), naziler, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, çingene, sovyet, komünist, idam
fsb, sscb, ukrayna, donbass, maryinka, rusya federal güvenlik servisi (fsb), naziler, 2. dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, çingene, sovyet, komünist, idam

FSB, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Donbass’ta işlediği suçlara ilişkin belgeleri yayınladı

10:11 10.12.2024
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© Sputnik / Vladimir İvanov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi, 1941-1943 döneminde Donbass bölgesindeki Sovyet vatandaşlarını katleden Nazi işgalcilerinin faaliyetine ilişkin arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı.
FSB’nin açıkladığı belgeler, Nazi işgalcilerinin oluşturduğu cezalandırma kurumlarının komünistlerin yanı sıra, Sovyet aktivistleri, partizanları ve sivilleri katlettiğini ortaya koyuyor.
Belgelerde, Nazi işgalcilerin faaliyetlerine aktif olarak katılan Aleksandr Gustavoviç Dinkel ve İvan Andreyeviç Ponomarev olmak üzere iki kişinin ismi geçiyor.
Dinkel’in işgal edilen topraklarda polisin cezalandırma faaliyetinin başını çektiği ve Ponomarev dahil diğer yardımcılarına Sovyet vatandaşlarının gözaltına alınması ve kurşuna dizilmesi yönünde emirler verdiği, ayrıca Nazilerin işlediği vahşetlere şahsen katıldığı ifade ediliyor.
Yayınlanan belgeler arasında cesetlerin çıkarılmasıyla ilgili protokol ekleri, sanığın sorgu kayıtları ve infaz raporları da yer alıyor.
Belgelerden birinde, Dinkel’in 1941 Eylül ayında Aleksandrovskiy ilçesinin Novo-Bahmetyevo köyünde 36 çingeneyi evlerinden çıkararak köy dışında kurşuna dizdiği bildiriliyor. 1941 Kasım ayında Sofiyevka köyünde, aktivistler olan Karpenko ve Gonçarov’u gözaltına aldığı, sorgu sırasında acımasızca dövdüğü, ardından da idam eden Nazi işbirlikçisinin aynı dönemde Maryinka ve Aleksandrovka köylerinde aktivistler Kruglyak, Popçenko ve Şalo’yu tutuklayarak sorgu sırasında dövdüğü, ardından köy dışına çıkarılarak kurşuna dizildiği belirtiliyor.
Dinkel’in, 13 Haziran 1973 tarihinde Sovyet mahkemesi tarafından idam cezasına çarpıtıldığı bildiriliyor.
FSB, ‘Zaman Aşımı Yok’ projesi kapsamında, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Donbas'taki sivil halka karşı işlenen suçların kanıtlarını içeren arşiv belgelerini analiz etmeye yönelik aktif çalışmalarını sürdürüyor.
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