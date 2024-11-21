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İzlanda'da bir yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı
İzlanda'da bir yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı
Sputnik Türkiye
İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, bir yılda yedinci kez patladı. Bu yılki patlamalarından önce 780 yıldır uykuda olan bir... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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İzlanda'da bir yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı

17:16 21.11.2024
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İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, bir yılda yedinci kez patladı. Bu yılki patlamalarından önce 780 yıldır uykuda olan bir volkanik sistemin parçası olan yanardağ, zeminde yaklaşık 3 kilometrelik bir yarık oluşturdu.
© AP Photo / Marco di Marco

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağ, bu yıl 7. kez patladı. Çarşamba günü yerel saatle 23:14'te gerçekleşen patlama yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluşturdu.

İzlanda&#x27;nın Reykjanes Yarımadası&#x27;ndaki bir yanardağ, bu yıl 7. kez patladı. Çarşamba günü yerel saatle 23:14&#x27;te gerçekleşen patlama yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Marco di Marco

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağ, bu yıl 7. kez patladı. Çarşamba günü yerel saatle 23:14'te gerçekleşen patlama yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluşturdu.

© AP Photo / Marco di Marco

Patlamayı izlemek için volkanın üzerinden uçan jeofizik profesörü Magnús Tumi Guðmundsson, 'patlamanın, bundan önceki ve Mayıs ayında gerçekleşen patlamadan biraz daha küçük olduğunu' belirtti.

Patlamayı izlemek için volkanın üzerinden uçan jeofizik profesörü Magnús Tumi Guðmundsson, &#x27;patlamanın, bundan önceki ve Mayıs ayında gerçekleşen patlamadan biraz daha küçük olduğunu&#x27; belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Marco di Marco

Patlamayı izlemek için volkanın üzerinden uçan jeofizik profesörü Magnús Tumi Guðmundsson, 'patlamanın, bundan önceki ve Mayıs ayında gerçekleşen patlamadan biraz daha küçük olduğunu' belirtti.

© AP Photo / Marco di Marco

Hava trafiğini tehdit etmeyecek olan patlamada, yetkililer önlem amaçlı yakınlardaki bir kasabada bulunan yaklaşık 50 evi boşalttı.

Hava trafiğini tehdit etmeyecek olan patlamada, yetkililer önlem amaçlı yakınlardaki bir kasabada bulunan yaklaşık 50 evi boşalttı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Marco di Marco

Hava trafiğini tehdit etmeyecek olan patlamada, yetkililer önlem amaçlı yakınlardaki bir kasabada bulunan yaklaşık 50 evi boşalttı.

Patlamanın ardından zeminde oluşan çatlağın daha fazla genişlemeyeceğini söyleyen uzmanlar, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin ölçümlerine göre volkanik aktivitenin durduğu ve artacağına dair hiçbir belirtinin görülmediğini söylüyor..

Patlamanın ardından zeminde oluşan çatlağın daha fazla genişlemeyeceğini söyleyen uzmanlar, İzlanda Meteoroloji Ofisi&#x27;nin ölçümlerine göre volkanik aktivitenin durduğu ve artacağına dair hiçbir belirtinin görülmediğini söylüyor.. - Sputnik Türkiye
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Patlamanın ardından zeminde oluşan çatlağın daha fazla genişlemeyeceğini söyleyen uzmanlar, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin ölçümlerine göre volkanik aktivitenin durduğu ve artacağına dair hiçbir belirtinin görülmediğini söylüyor..

© AP Photo / Marco di Marco

Bu yıl başlayan patlamalardan önce, Grindavik'in kuzeyindeki Svartsengi volkanik sistemi yaklaşık 780 yıldır uykudaydı. Patlamaların yaşandığı volkan, Mart 2021'de yeniden canlanmadan önce 6 bin yıl boyunca uykuda olan başka bir volkanın birkaç kilometre ötesinde bulunuyor.

Bu yıl başlayan patlamalardan önce, Grindavik&#x27;in kuzeyindeki Svartsengi volkanik sistemi yaklaşık 780 yıldır uykudaydı. Patlamaların yaşandığı volkan, Mart 2021&#x27;de yeniden canlanmadan önce 6 bin yıl boyunca uykuda olan başka bir volkanın birkaç kilometre ötesinde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Marco di Marco

Bu yıl başlayan patlamalardan önce, Grindavik'in kuzeyindeki Svartsengi volkanik sistemi yaklaşık 780 yıldır uykudaydı. Patlamaların yaşandığı volkan, Mart 2021'de yeniden canlanmadan önce 6 bin yıl boyunca uykuda olan başka bir volkanın birkaç kilometre ötesinde bulunuyor.

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