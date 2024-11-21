İzlanda'da bir yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı

İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, bir yılda yedinci kez patladı. Bu yılki patlamalarından önce 780 yıldır uykuda olan bir volkanik sistemin parçası olan yanardağ, zeminde yaklaşık 3 kilometrelik bir yarık oluşturdu.