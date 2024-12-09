https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fenerbahce-athletic-bilbao-macinin-hakemi-belli-oldu-1091319721.html

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:20+0300

2024-12-09T13:20+0300

2024-12-09T13:20+0300

spor

hakem

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman?11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi kim?Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak.

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