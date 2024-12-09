https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/fenerbahce-athletic-bilbao-macinin-hakemi-belli-oldu-1091319721.html
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:20+0300
2024-12-09T13:20+0300
2024-12-09T13:20+0300
spor
hakem
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman?11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi kim?Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak.
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fenerbahçe-athletic bilbao maçı,fenerbahçe-athletic bilbao maçı ne zaman, fenerbahçe-athletic bilbao maçı hakemi kim
fenerbahçe-athletic bilbao maçı,fenerbahçe-athletic bilbao maçı ne zaman, fenerbahçe-athletic bilbao maçı hakemi kim
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman?
11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak.
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının hakemi kim?
Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.
Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak.