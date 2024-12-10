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Ermenistan Dışişleri Bakanı: Moskova Erivan'dan Ukrayna'daki çatışmaya katılmasını istemedi
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Moskova Erivan'dan Ukrayna'daki çatışmaya katılmasını istemedi
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Finlandiya'nın Lannen Media ajansına verdiği bir röportajda, Rusya'nın Ermenistan'dan Ukrayna'ya karşı askeri... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:52+0300
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Mirzoyan, “Açıkçası bize hiçbir zaman Ukrayna'daki krize katılmamız teklif edilmedi, baskı yapılmadı ya da herhangi bir şekilde katılmamız beklenmedi. Böyle bir girişim olmadı” ifadelerini kullandı.Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Mirzoyan, ülkenin resmi olarak hala örgütün bir parçası olduğunu, ancak Erivan'ın örgütün faaliyetlerine katılımını dondurduğunu açıkladığını söyledi. Ayrıca Mirzoyan açıklamasında, Ermenistan, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik olası saldırı tehdidiyle ilgili ortak tehdit ve endişeleri göz önünde bulundurarak on yıllardır bu askeri ittifakta yer alması gerektiğine inandığını söyledi.Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan röportajında, “Bu örgütün egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumamıza yardımcı olacağına inandık. Ne yazık ki son yıllarda çok sayıda saldırıya tanık olduk ve uluslararası alanda tanınan sınırlarımız ihlal edildi. Bunlar olduğunda gerçek bir destek alamadık. Bu tür sorumlulukları olan müttefikler birbirlerine yardım etmelidir, askeri ittifakın özü budur” dedi. Mirzoyan açıklamasında bu ilgisizliğin 'büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını' söyleyerek, “Ermenistan'da kamuoyunu değiştirdi ve özel bir durum yarattı. Büyük bir sürecin içindeyiz. Bu sürecin bizi nereye götüreceğini kestiremiyorum ama Avrupalı ortaklarımızla ilişkilerimizi derinleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu ekonomi ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili olduğu kadar siyasi diyalog ve karşılıklı anlayışla da alakalıdır. AB güvenlik meseleleriyle, Ermenistan'ın güvenlik ortamıyla ilgileniyor. Siyaset ve güvenlik alanlarında bir diyalog formatımız var. Ermenistan'da Ermenistan-Azerbaycan sınırını izleyen bir AB misyonu var. Birkaç yıl önce böyle bir gelişme hayal bile edilemezdi" şeklinde konuştuŞubat 2024'te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını askıya aldığını söylemişti. Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın KGAÖ'ye geri dönüşünün imkansız olmasa bile giderek zorlaştığını, kendisine göre 'geri dönüşü olmayan noktanın' geçildiğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılıların Ermeni yetkilileri KGAÖ'ye katılımı dondurmaya ittiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paşinyan'ın KGAÖ'nün Ermenistan'ı 'zor durumda bıraktığı' yönündeki sözleri gerçekle örtüşmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dis-istihbarat-servisi-abd-ermenistani-boyunduruk-altina-almaya-calisiyor-1090882060.html
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, erivan, ukrayna, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, erivan, ukrayna, ermenistan başbakanı nikol paşinyan

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Moskova Erivan'dan Ukrayna'daki çatışmaya katılmasını istemedi

21:52 10.12.2024
© AA / Cemal YurttaşErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Finlandiya'nın Lannen Media ajansına verdiği bir röportajda, Rusya'nın Ermenistan'dan Ukrayna'ya karşı askeri eylemlere katılmasını istemediğini söyledi.
Mirzoyan, “Açıkçası bize hiçbir zaman Ukrayna'daki krize katılmamız teklif edilmedi, baskı yapılmadı ya da herhangi bir şekilde katılmamız beklenmedi. Böyle bir girişim olmadı” ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Mirzoyan, ülkenin resmi olarak hala örgütün bir parçası olduğunu, ancak Erivan'ın örgütün faaliyetlerine katılımını dondurduğunu açıkladığını söyledi.
Ayrıca Mirzoyan açıklamasında, Ermenistan, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik olası saldırı tehdidiyle ilgili ortak tehdit ve endişeleri göz önünde bulundurarak on yıllardır bu askeri ittifakta yer alması gerektiğine inandığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan röportajında, “Bu örgütün egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumamıza yardımcı olacağına inandık. Ne yazık ki son yıllarda çok sayıda saldırıya tanık olduk ve uluslararası alanda tanınan sınırlarımız ihlal edildi. Bunlar olduğunda gerçek bir destek alamadık. Bu tür sorumlulukları olan müttefikler birbirlerine yardım etmelidir, askeri ittifakın özü budur” dedi.
Mirzoyan açıklamasında bu ilgisizliğin 'büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını' söyleyerek, “Ermenistan'da kamuoyunu değiştirdi ve özel bir durum yarattı. Büyük bir sürecin içindeyiz. Bu sürecin bizi nereye götüreceğini kestiremiyorum ama Avrupalı ortaklarımızla ilişkilerimizi derinleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu ekonomi ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili olduğu kadar siyasi diyalog ve karşılıklı anlayışla da alakalıdır. AB güvenlik meseleleriyle, Ermenistan'ın güvenlik ortamıyla ilgileniyor. Siyaset ve güvenlik alanlarında bir diyalog formatımız var. Ermenistan'da Ermenistan-Azerbaycan sınırını izleyen bir AB misyonu var. Birkaç yıl önce böyle bir gelişme hayal bile edilemezdi" şeklinde konuştu
Şubat 2024'te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını askıya aldığını söylemişti. Paşinyan ayrıca Ermenistan'ın KGAÖ'ye geri dönüşünün imkansız olmasa bile giderek zorlaştığını, kendisine göre 'geri dönüşü olmayan noktanın' geçildiğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılıların Ermeni yetkilileri KGAÖ'ye katılımı dondurmaya ittiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paşinyan'ın KGAÖ'nün Ermenistan'ı 'zor durumda bıraktığı' yönündeki sözleri gerçekle örtüşmüyor.
Ermenistan - protesto - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
DÜNYA
Rus Dış İstihbarat Servisi: ABD, Ermenistan'ı boyunduruk altına almaya çalışıyor
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