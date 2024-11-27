Rus Dış İstihbarat Servisi: ABD, Ermenistan'ı boyunduruk altına almaya çalışıyor
© Sputnik / Арам Нерсесян/
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Eski Sovyet ve Kafkas ülkelerini Rusya'dan uzaklaştırmak için büyük çaba sarf eden ABD'nin Ermenistan'la ilgili planlarını hayata geçirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
ABD'nin Ermenistan'ı boyunduruk altına alma planlarından vazgeçmediğini belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Washington'un 2026'da yapılacak parlamento seçimleri için hazırlıklara başladığını vurguladı.
Batı yanlısı partilerin 2026 seçimlerinde parlamentoya girebilmeleri için bu partilere yönelik siyasi 'parlatma' çalışmalarının çoktan başladığını kaydeden SVR, "Bu 'tavizsiz demokrasi yanlıları', Ermenistan'daki yürütme erkinin komşu Gürcistan hükümetini örnek alarak Ermeni halkının ulusal çıkarlarına, gelenek ve değerlerine öncelik vermeyi amaçlarsa, Ermeni hükümetini cezalandırma görevi belirledi" dedi.
ABD'nin Ermenistan'a sözde demokratikleşmeyi dayatma planlarının ülkeyi tamamen boyunduruk altına alma amacı güttüğünü vurgulayan SVR, diğer bölgelerde bu tür uygulamaların yıkım getirdiğinin altını çizerek en belirgin örnek olarak Ukrayna'yı işaret etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Batı'yla yakınlaşma politikasının kalıcılığından şüphe duyduğunu da aktaran SVR, "Washington, Ermenistan'ın geleneksel bölgesel bağlara yüz çevirmesinin yol açacağı hasarın kesinlikle farkında olduğunu göz önünde bulunduruyor" diye ekledi.
Batı yanlısı partilerin 2026 seçimlerinde parlamentoya girebilmeleri için bu partilere yönelik siyasi 'parlatma' çalışmalarının çoktan başladığını kaydeden SVR, "Bu 'tavizsiz demokrasi yanlıları', Ermenistan'daki yürütme erkinin komşu Gürcistan hükümetini örnek alarak Ermeni halkının ulusal çıkarlarına, gelenek ve değerlerine öncelik vermeyi amaçlarsa, Ermeni hükümetini cezalandırma görevi belirledi" dedi.
ABD'nin Ermenistan'a sözde demokratikleşmeyi dayatma planlarının ülkeyi tamamen boyunduruk altına alma amacı güttüğünü vurgulayan SVR, diğer bölgelerde bu tür uygulamaların yıkım getirdiğinin altını çizerek en belirgin örnek olarak Ukrayna'yı işaret etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Batı'yla yakınlaşma politikasının kalıcılığından şüphe duyduğunu da aktaran SVR, "Washington, Ermenistan'ın geleneksel bölgesel bağlara yüz çevirmesinin yol açacağı hasarın kesinlikle farkında olduğunu göz önünde bulunduruyor" diye ekledi.