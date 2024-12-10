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Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var
Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'nin henüz Türkiye'den enerji bakımından bir talebi olmadığını fakat bakanlık olarak böyle bir duruma karşı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." dedi.'Henüz Suriye'den böyle bir istek gelmedi'Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.'Üretecek çok proje var'Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, bayraktar, alparslan bayraktar, suriye hükümeti, suriye, suriye ordusu, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, enerji, trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap), doğal gaz, petrol, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik santrali, katar

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var

13:58 10.12.2024
© AA / Ali Kemal ZerenliEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'nin henüz Türkiye'den enerji bakımından bir talebi olmadığını fakat bakanlık olarak böyle bir duruma karşı hazırlık yaptıklarını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." dedi.

'Henüz Suriye'den böyle bir istek gelmedi'

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

'Üretecek çok proje var'

Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.
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