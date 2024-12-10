https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/enerji-bakani-bayraktar-suriyenin-enerji-ihtiyacina-yonelik-hazirliklarimiz-var--1091362014.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarımız var

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'nin henüz Türkiye'den enerji bakımından bir talebi olmadığını fakat bakanlık olarak böyle bir duruma karşı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T13:58+0300

2024-12-10T13:58+0300

2024-12-10T13:58+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

bayraktar

alparslan bayraktar

suriye hükümeti

suriye

suriye ordusu

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." dedi.'Henüz Suriye'den böyle bir istek gelmedi'Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.'Üretecek çok proje var'Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.

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