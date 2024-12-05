https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/trump-ben-goreve-baslamadan-halledin-demisti-musk-israil-cumhurbaskani-ile-gorustu-1091220812.html
Trump 'ben göreve başlamadan halledin' demişti: Musk, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü
Trump 'ben göreve başlamadan halledin' demişti: Musk, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Elon Musk arasında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştiği... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T23:04+0300
2024-12-05T23:04+0300
2024-12-05T23:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
elon musk
ortadoğu
isaac herzog
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Hükümet Veimliliği Bakan adayı Elon Musk ile Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabaları görüştüğünü açıkladı.Yerel basında yer alan haberlere göre, Herzog, esir yakınlarının talebi üzerine birkaç gün önce Musk ile telefonda görüştü. Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı belirtildi.İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazdı. İsrailli bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/trump-ben-goreve-gelmeden-once-israilli-rehineler-serbest-birakilmazsa-hamasi-esi-benzeri-1091084533.html
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israil, elon musk, ortadoğu, isaac herzog
israil, elon musk, ortadoğu, isaac herzog
Trump 'ben göreve başlamadan halledin' demişti: Musk, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Elon Musk arasında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştiği açıklandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Hükümet Veimliliği Bakan adayı Elon Musk ile Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabaları görüştüğünü açıkladı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Herzog, esir yakınlarının talebi üzerine birkaç gün önce Musk ile telefonda görüştü. Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı belirtildi.
İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazdı. İsrailli bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.