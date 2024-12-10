https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1091349890.html
İşsizlik oranı ekimde yükseldi
İşsizlik oranı ekimde yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 oldu. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T10:06+0300
2024-12-10T10:06+0300
2024-12-10T10:10+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.İşsizlik arttıİşsizlik oranı, 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.İstihdam oranları belli olduİstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu.Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.Eylül ayı işsizlik rakamlarıTürkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8.6 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/saglik-bakanligi-26-bin-673-saglik-personeli-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-sartlar-neler-1091347828.html
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işsizlik maaşı, işsizlik, işsizlik, genç işsizlik, son dakika
işsizlik maaşı, işsizlik, işsizlik, genç işsizlik, son dakika
İşsizlik oranı ekimde yükseldi
10:06 10.12.2024 (güncellendi: 10:10 10.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.
İstihdam oranları belli oldu
İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu.
Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.
Eylül ayı işsizlik rakamları
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8.6 oldu.