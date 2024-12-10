https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-b1-ehliyet-sahipleri-hangi-araclari-kullanabilir-1091348889.html

Ehliyet yaş sınırı düşürüldü: B1 ehliyet sahipleri hangi araçları kullanabilir?

Ehliyet yaş sınırı düşürüldü: B1 ehliyet sahipleri hangi araçları kullanabilir?

Sputnik Türkiye

Ehliyet yaş sınırı yeni düzenlemede açıklandı. Yapılan düzenlemeyle M, A1 ve B1 ehliyet sınıfları için minimum yaş sınırı 16’ya indirildi. B sınıfı ehliyetin... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:47+0300

2024-12-10T09:47+0300

2024-12-10T09:47+0300

türkiye

ehliyet

a2 ehliyet

b sınıfı ehliyet

b1 sınıfı ehliyet

otomobil

motor

araç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Türkiye'de ehliyet almak için belirlenen yaş sınırları, 9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni bir düzenleme ile değiştirildi. Bu karar, özellikle genç sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.M, A1, B1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?Artık, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Böylece 16 yaşını dolduran gençler, motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet gibi araçları kullanmak için ehliyet alabilecek.D sınıfı ehliyet alma yaşı kaç?Ayrıca, D sınıfı ehliyetlerin yaşı ise 26'dan 24'e indirildi. Bu değişiklik, otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları sürmek isteyenler için de önemli bir adım.A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet alma yaşı kaç oldu?Diğer ehliyet sınıflarında ise 18 yaş sınırı uygulanmaya devam ediyor. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi.A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?A sınıfı ehliyeti için bu yaş sınırı 20'ye çıkarıldı. D1 ve D1E sınıflarında ise 21 yaş şartı aranıyor. DE sınıfı ehliyeti içinse yaş sınırı 24 olarak kalmaya devam ediyor.Ek olarak, ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili de bir değişiklik yapıldı. 65 yaşını dolduran sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için 3 yıl yerine 5 yılda bir sağlık raporu almaları gerekecek. Ancak 80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolleri 2 yılda bir yapılacak.B1 ehliyet nedir?B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisidir. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobil, kamyonet, traktör ve motor bisikletlerin kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür.B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayıran en büyük fark, bu ehliyetin alınabilme yaşıdır. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Oysa B sınıfı ehliyet için asgari yaş sınırı 18'dir. B1 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıldır.B1 sınırı ehliyet hangi araçları kullanabilir?B1 sınıfı ehliyet sadece bir araç tipini kapsamaktadır. Bu açıdan oldukça özel ve kısıtlayıcı bir ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet ancak şu şartları taşıyan motorları kullanabilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-artik-daha-erken-arac-kullanilabilecek-1091335731.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

b1 ehliyet nedir, ehliyet yaş sınırı, b1 ehliyet, ehliyet, ehliyet yaşı, ehliyet yaşı düşürüldü, m, a1, b1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?, a sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?, b1 sınırı ehliyet hangi araçları kullanabilir?