https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rum-ortodoks-mezarliginda-define-arayan-dort-kisi-yakalandi-1087281904.html
Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 'define' aradılar, mezarlığı kazdılar
Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 'define' aradılar, mezarlığı kazdılar
Sputnik Türkiye
Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kazı yaparak define arayan dört kişi yakalandı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T16:19+0300
2024-08-26T16:19+0300
2024-08-26T16:26+0300
türkiye
şişli
kaçak kazı
şişli rum ortodoks mezarlığı
define
defineci
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Feriköy Mahallesi’nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde 23 Ağustos’ta saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili çalışma yürüttü. Bir mezarı altı metre kazdılarYapılan çalışmalarda, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlenirken ayrıca 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz bulundu. Şüpheli tespitine yönelik araştırmada ise, 4 şüphelinin mezarlığa 2 ayrı araç ile Küçükçekmece’den geldiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler, 25 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı.48 sayfalık define yeri dökümanı da ele geçirildiŞüpheli N.S. ve V.Ş.’nin adreslerinde yapılan aramalarda, 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, kazıyı da bu sebeple gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları belirlenen şüpheliler hakkında ‘ibadethane ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/magarada-define-faciasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1082895160.html
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şişli, kaçak kazı, şişli rum ortodoks mezarlığı, define, defineci
şişli, kaçak kazı, şişli rum ortodoks mezarlığı, define, defineci
Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 'define' aradılar, mezarlığı kazdılar
16:19 26.08.2024 (güncellendi: 16:26 26.08.2024)
Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kazı yaparak define arayan dört kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Feriköy Mahallesi’nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde 23 Ağustos’ta saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili çalışma yürüttü.
Bir mezarı altı metre kazdılar
Yapılan çalışmalarda, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlenirken ayrıca 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz bulundu. Şüpheli tespitine yönelik araştırmada ise, 4 şüphelinin mezarlığa 2 ayrı araç ile Küçükçekmece’den geldiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler, 25 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı.
48 sayfalık define yeri dökümanı da ele geçirildi
Şüpheli N.S. ve V.Ş.’nin adreslerinde yapılan aramalarda, 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, kazıyı da bu sebeple gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları belirlenen şüpheliler hakkında ‘ibadethane ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.