https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/deniz-akkaya-hakkinda-gozalti-karari-1090828144.html
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:36+0300
2024-11-26T10:36+0300
2024-11-26T10:37+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103938/77/1039387704_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3af19b3b398868f817312761303977b7.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103938/77/1039387704_37:0:937:675_1920x0_80_0_0_008bf9925dbd3916f9f28aef8738db2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deniz akkaya
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:36 26.11.2024 (güncellendi: 10:37 26.11.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.