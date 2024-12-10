https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-asgari-ucret-aciklamasi-1091339341.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

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politika

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TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında konuştu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.'Önceliğimiz enflasyonu düşürmek'Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.

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