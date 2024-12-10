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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T00:13+0300
2024-12-10T00:13+0300
2024-12-10T00:23+0300
politika
cevdet yılmaz
tbmm
tbmm genel kurulu
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brüt asgari ücret
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TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında konuştu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.'Önceliğimiz enflasyonu düşürmek'Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/mhp-lideri-bahceli-dem-partili-bakirhani-alkisladi-kurtlerle-diyalog-turkiyeye-buyuk-kazandirir-1091336329.html
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asgari ücret son dakika, asgari ücret açıklaması, asgari ücret 2025
asgari ücret son dakika, asgari ücret açıklaması, asgari ücret 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
00:13 10.12.2024 (güncellendi: 00:23 10.12.2024)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 22 yılda 114 dolardan 524 dolara yükseldiğini belirterek toplantıda denge üzerinde uzlaşılacağını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.
'Önceliğimiz enflasyonu düşürmek'
Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.