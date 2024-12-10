Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:53
16 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-asgari-ucret-aciklamasi-1091339341.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T00:13+0300
2024-12-10T00:23+0300
politika
cevdet yılmaz
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm plan ve bütçe komisyonu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari geçim indirimi (agi)
brüt asgari ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078315958_0:0:2887:1623_1920x0_80_0_0_840ee1eafbd3ab3111e085b755f836ae.jpg
TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında konuştu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.'Önceliğimiz enflasyonu düşürmek'Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/mhp-lideri-bahceli-dem-partili-bakirhani-alkisladi-kurtlerle-diyalog-turkiyeye-buyuk-kazandirir-1091336329.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078315958_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_025d810a1f1ef06abf86f93df2b27578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret son dakika, asgari ücret açıklaması, asgari ücret 2025
asgari ücret son dakika, asgari ücret açıklaması, asgari ücret 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

00:13 10.12.2024 (güncellendi: 00:23 10.12.2024)
© AA / Cem GencoCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Cem Genco
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 22 yılda 114 dolardan 524 dolara yükseldiğini belirterek toplantıda denge üzerinde uzlaşılacağını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.

'Önceliğimiz enflasyonu düşürmek'

Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu.
Bahçeli'den DEM Parti ile tokalaşma açıklaması: 'Uzattığım el milli birlik mesajıdır' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı alkışladı: 'Kürtlerle diyalog Türkiye'ye büyük kazandırır'
Dün, 21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала