https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/mhp-lideri-bahceli-dem-partili-bakirhani-alkisladi-kurtlerle-diyalog-turkiyeye-buyuk-kazandirir-1091336329.html
MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı alkışladı: 'Kürtlerle diyalog Türkiye'ye büyük kazandırır'
MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı alkışladı: 'Kürtlerle diyalog Türkiye'ye büyük kazandırır'
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Kürtlerle diyalog çağrısında bulundu. O... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T21:28+0300
2024-12-09T21:28+0300
2024-12-09T21:28+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı MHP lideri Devlet Bahçeli alkışladı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Kürtlerle diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen DEM Partili Tuncer Bakırhan ''Suriye'de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye'ye de büyük kazandırır. Türkiye izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu'da örnek olabilir. Türkiye'nin sınırlarındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerlendirmesi gerekir. Ortadoğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın alacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir'' açıklamasında bulundu.Meclis'te o anlarda DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı MHP grubunda dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmayı dakikalarca alkışladı. Sosyal medyada gündem olan anlar barış için büyük bir adım olarak yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-lideri-devlet-bahceli-genel-merkeze-diktigi-3-agacin-anlamini-acikladi-1090279538.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), devlet bahçeli, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), devlet bahçeli, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu
MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı alkışladı: 'Kürtlerle diyalog Türkiye'ye büyük kazandırır'
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Kürtlerle diyalog çağrısında bulundu. O anlarda Meclis'te bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı dakikalarca alkışladı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı MHP lideri Devlet Bahçeli alkışladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Kürtlerle diyalog çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen DEM Partili Tuncer Bakırhan ''Suriye'de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye'ye de büyük kazandırır. Türkiye izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu'da örnek olabilir. Türkiye'nin sınırlarındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerlendirmesi gerekir. Ortadoğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın alacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir'' açıklamasında bulundu.
Meclis'te o anlarda DEM Partili Tuncer Bakırhan'ı MHP grubunda dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmayı dakikalarca alkışladı. Sosyal medyada gündem olan anlar barış için büyük bir adım olarak yorumlandı.