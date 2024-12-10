https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-konulu-telefon-trafigi-terorden-temizlik-ile-onurlu-gonullu-geri-1091374335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu telefon trafiği: 'Terörden temizlik' ile 'onurlu gönüllü geri dönüş' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu telefon trafiği: 'Terörden temizlik' ile 'onurlu gönüllü geri dönüş' vurgusu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye meselesine ilişkin telefon görüşmeleri... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T18:31+0300
2024-12-10T18:31+0300
2024-12-10T18:37+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
avrupa komisyonu
ursula von der leyen
suriye
iletişim başkanlığı
giorgia meloni
italya
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin gelecek süreçte Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade ettiği vurgulandı.Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirttiği dile getirildi.'Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğu' vurgusuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade ettiği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bunlara ek olarak İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirttiğinin altı çizildi.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, suriye, iletişim başkanlığı, giorgia meloni, italya
türkiye, recep tayyip erdoğan, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, suriye, iletişim başkanlığı, giorgia meloni, italya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu telefon trafiği: 'Terörden temizlik' ile 'onurlu gönüllü geri dönüş' vurgusu
18:31 10.12.2024 (güncellendi: 18:37 10.12.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye meselesine ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin gelecek süreçte Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade ettiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca Erdoğan'ın Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirttiği dile getirildi.
'Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğu' vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade ettiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bunlara ek olarak İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirttiğinin altı çizildi.