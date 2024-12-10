https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogandan-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslarina-iliskin-aciklama-1091364127.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına ilişkin "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T15:07+0300
2024-12-10T15:07+0300
2024-12-10T15:34+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
enflasyon
asgari ücret
memur maaşı
emekli maaşı
emeklilik maaşı
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin mesaj verdi. Erdoğan "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-ilk-toplanti-bugun-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-bolgesel-maas-1091344256.html
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erdoğan asgari ücret, erdoğan emekli maaşı, erdoğan asgari ücret son dakika
erdoğan asgari ücret, erdoğan emekli maaşı, erdoğan asgari ücret son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
15:07 10.12.2024 (güncellendi: 15:34 10.12.2024)
Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına ilişkin "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin mesaj verdi. Erdoğan "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.
Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren maruz kaldığı gizli saldırılar vardı. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremedik ama istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları kritik kararları var. Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz