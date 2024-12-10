Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren maruz kaldığı gizli saldırılar vardı. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremedik ama istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları kritik kararları var. Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz