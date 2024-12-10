Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogandan-asgari-ucret-memur-ve-emekli-maaslarina-iliskin-aciklama-1091364127.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına ilişkin "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T15:07+0300
2024-12-10T15:34+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
enflasyon
asgari ücret
memur maaşı
emekli maaşı
emeklilik maaşı
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090784402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0eacf579ce2a64ade1b0b69e7f6924d2.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin mesaj verdi. Erdoğan "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-ilk-toplanti-bugun-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-bolgesel-maas-1091344256.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090784402_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36d353ab15e749222beb9dee8e522749.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan asgari ücret, erdoğan emekli maaşı, erdoğan asgari ücret son dakika
erdoğan asgari ücret, erdoğan emekli maaşı, erdoğan asgari ücret son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama

15:07 10.12.2024 (güncellendi: 15:34 10.12.2024)
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
Abone ol
Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına ilişkin "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin mesaj verdi. Erdoğan "Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" dedi.

Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren maruz kaldığı gizli saldırılar vardı. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremedik ama istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları kritik kararları var. Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz

Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
EKONOMİ
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ilk toplantı bugün: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bölgesel maaş modeli mi geliyor?
07:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала