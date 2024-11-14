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Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı
Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet başkanı Lula, evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarını bir süre başkanlık konutundan devam ettirmişti. 79 yaşındaki... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T13:31+0300
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brezilya devlet başkanı
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarına Brasilia'da Planalto Sarayı'ndan devam etmişti. Kaza sebebiyle uçak yolculuğu yapamayan Lula, BRICS Zirvesi'ne video konferans ile katılmak zorunda kalmıştı. Devlet başkanı Lula da Silva, egzersiz görüntülerini paylaşarak 'sağlıklıyım' mesajı verdi. Yürüyüş yaparken gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Lula "Egzersiz yapmadan geçen 22 günün ardından tekrar aktif olmaya başlıyorum. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün!" ifadelerini kullandı. Lula, günlük yürüyüşlerinin yanı sıra zinde kalmak için yürüyüş bandı dahil bazı egzersizler yaptığını ifade ederek Breziyalılar için sağlıklı bir örnek oluşturmak istediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/brezilya-devlet-baskani-lula-basini-yaraladiktan-sonra-bricse-video-konferans-ile-katilacak-1089474412.html
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lula da silva, brezilya, brezilya devlet başkanı, egzersiz, sağlıklı yaşam
lula da silva, brezilya, brezilya devlet başkanı, egzersiz, sağlıklı yaşam

Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı

13:31 14.11.2024 (güncellendi: 13:32 14.11.2024)
© FotoğrafKaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı
Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf
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Brezilya Devlet başkanı Lula, evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarını bir süre başkanlık konutundan devam ettirmişti. 79 yaşındaki Lula, 22 günlük ev istirahatinden sonra koşu parkına döndü.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarına Brasilia'da Planalto Sarayı'ndan devam etmişti. Kaza sebebiyle uçak yolculuğu yapamayan Lula, BRICS Zirvesi'ne video konferans ile katılmak zorunda kalmıştı.
© FotoğrafKaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı
Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf
Devlet başkanı Lula da Silva, egzersiz görüntülerini paylaşarak 'sağlıklıyım' mesajı verdi. Yürüyüş yaparken gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Lula "Egzersiz yapmadan geçen 22 günün ardından tekrar aktif olmaya başlıyorum. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün!" ifadelerini kullandı. Lula, günlük yürüyüşlerinin yanı sıra zinde kalmak için yürüyüş bandı dahil bazı egzersizler yaptığını ifade ederek Breziyalılar için sağlıklı bir örnek oluşturmak istediğini belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
DÜNYA
Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak
21 Ekim, 10:56
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