https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kaza-sonrasi-79-yasindaki-brezilya-devlet-baskani-luladan-egzersiz-goruntuleriyle-saglikliyim-1090387520.html

Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı

Kaza sonrası 79 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan egzersiz görüntüleriyle 'sağlıklıyım' mesajı

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet başkanı Lula, evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarını bir süre başkanlık konutundan devam ettirmişti. 79 yaşındaki... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:31+0300

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yaşam

lula da silva

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brezilya devlet başkanı

egzersiz

sağlıklı yaşam

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmış ve çalışmalarına Brasilia'da Planalto Sarayı'ndan devam etmişti. Kaza sebebiyle uçak yolculuğu yapamayan Lula, BRICS Zirvesi'ne video konferans ile katılmak zorunda kalmıştı. Devlet başkanı Lula da Silva, egzersiz görüntülerini paylaşarak 'sağlıklıyım' mesajı verdi. Yürüyüş yaparken gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Lula "Egzersiz yapmadan geçen 22 günün ardından tekrar aktif olmaya başlıyorum. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün!" ifadelerini kullandı. Lula, günlük yürüyüşlerinin yanı sıra zinde kalmak için yürüyüş bandı dahil bazı egzersizler yaptığını ifade ederek Breziyalılar için sağlıklı bir örnek oluşturmak istediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/brezilya-devlet-baskani-lula-basini-yaraladiktan-sonra-bricse-video-konferans-ile-katilacak-1089474412.html

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lula da silva, brezilya, brezilya devlet başkanı, egzersiz, sağlıklı yaşam