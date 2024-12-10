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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/asgari-ucret-zammi-icin-ikinci-toplanti-tarihi-belli-oldu-1091370213.html
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı tarihi belli oldu: Rakam konuşuldu mu? TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı tarihi belli oldu: Rakam konuşuldu mu? TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için yapılan ilk toplantı sona erdi. Asgari ücret toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Asgari Ücret Tespit... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T17:03+0300
2024-12-10T17:36+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Milyonlarca çalışanın ve dolaylı olarak herkesin gündeminde yer alan 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya geldi. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. İşçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer aldı. Asgari ücret toplantısı öncesinde peş peşe açıklamalar gelirken "Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak" sorusu yanıt bulabilmiş değil. İkinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Asgari ücret için ikinci toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantıda asgari ücrete zam için rakam konuşulup konuşulmadığı da merak ediliyor. Asgari ücret 2025 ne zaman belli olacak? Rakam konuşuldu mu?TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından asgari ücret için rakam konuşulmadığını söyledi. Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. 3 toplantının yapılacağını söyleyen Ağar, "Temennimiz oy birliği ile asgari ücretin belirlenmesi" ifadelerini kullandı. Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Asgari ücretin günlüğü bugün 667 TL. Bir kilo et alamıyorsunuz. Bunları iyi düşünmek lazım. İnsanlarımızın, çalışan insanlarımızın, üretim yapan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. Geriye dönüp baktığınızda bu insanlarımız asgari ücretle kıt kanaatle de olsa geçinebiliyordu, bugün niye geçinemiyor? Bırakın geçinmeyi, ev kirasını veremez hale geldi insanlarımız. Bunları iyi düşünmek lazım. Sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizi, insanlarımızı seviyoruz. O nedenle bizi de sevsinler. Bizim yüzümüz hep asık olmasın, tebessüm edelim. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda bir ücret belirlenirse tavrımızı alırız, gerekeni yapar, fikrimizi söyleriz.'Rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok'Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimizde geri adım atma şansımız olmaz. Biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok, yaşantımız ortada, insanların geçim şartları ortada. Bununla ilgili bize rakamı para verenler söyleyecek. Diyecekler ki ‘Biz şu ücreti veriyoruz, kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz?’ Kamuda asgari ücretli çalışan yok. Toplu iş sözleşmeli ya da sendikalı. Özel sektör çalışanlarında 8 milyondan fazla asgari ücretle çalışan var. Aynı iş yerinde yıllarca çalışanın asgari ücretin üzerinde fiyatı yok. Rakam söylememiz doğru değil. Rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır diye söylemiyoruz.Biz ikinci toplantıya da rakamla gelmeyeceğiz. İkinci toplantıda iş veren ya da hükümet rakamı söylesinler ona göre olumlu-olumsuz görüşlerimizi sunarız.16 Aralık’ta ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimal 3 kez toplanacağız. Önce bize rakam söylenir biz de ona göre rakamı aktarırız. Rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok. Enflasyonun yükselmesine asgari ücret sebep değil. İnsanlar maaşlarını aldığında ellerinde para kalıyor mu?"Bakan Işıkhan'a 'asgari ücrete yüzde 25 zam' sorusuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, “Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir ‘Bismillah' diyelim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/asgari-ucret-2025-zammi-icin-kritik-toplanti-basladi-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-bakan-isikhandan-1091362997.html
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son dakika asgari ücret zammı, asgari ücret 2025, son dakika asgari ücret toplantısı, asgar ücret toplantısı yapıldı mı, ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olacak, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ramazan ağar son dakika asgari ücret açıklaması, asgari ücret rakamı belli oldu mu, asgari ücret rakamı belli oldu mu

Asgari ücret zammı için ikinci toplantı tarihi belli oldu: Rakam konuşuldu mu? TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama

17:03 10.12.2024 (güncellendi: 17:36 10.12.2024)
© AAAsgari ücret
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için yapılan ilk toplantı sona erdi. Asgari ücret toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı için tarih netleşti. Yeni asgari ücret için toplantı 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Rakam konuşulup konuşulmadığı merak edilirken TÜRK-İŞ'ten açıklama geldi.
Milyonlarca çalışanın ve dolaylı olarak herkesin gündeminde yer alan 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya geldi. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. İşçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer aldı. Asgari ücret toplantısı öncesinde peş peşe açıklamalar gelirken "Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak" sorusu yanıt bulabilmiş değil.

İkinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret için ikinci toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantıda asgari ücrete zam için rakam konuşulup konuşulmadığı da merak ediliyor.

Asgari ücret 2025 ne zaman belli olacak? Rakam konuşuldu mu?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından asgari ücret için rakam konuşulmadığını söyledi. Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. 3 toplantının yapılacağını söyleyen Ağar, "Temennimiz oy birliği ile asgari ücretin belirlenmesi" ifadelerini kullandı.
Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Asgari ücretin günlüğü bugün 667 TL. Bir kilo et alamıyorsunuz. Bunları iyi düşünmek lazım. İnsanlarımızın, çalışan insanlarımızın, üretim yapan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. Geriye dönüp baktığınızda bu insanlarımız asgari ücretle kıt kanaatle de olsa geçinebiliyordu, bugün niye geçinemiyor? Bırakın geçinmeyi, ev kirasını veremez hale geldi insanlarımız. Bunları iyi düşünmek lazım. Sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizi, insanlarımızı seviyoruz. O nedenle bizi de sevsinler. Bizim yüzümüz hep asık olmasın, tebessüm edelim. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda bir ücret belirlenirse tavrımızı alırız, gerekeni yapar, fikrimizi söyleriz.

'Rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok'

Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimizde geri adım atma şansımız olmaz. Biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok, yaşantımız ortada, insanların geçim şartları ortada. Bununla ilgili bize rakamı para verenler söyleyecek. Diyecekler ki ‘Biz şu ücreti veriyoruz, kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz?’ Kamuda asgari ücretli çalışan yok. Toplu iş sözleşmeli ya da sendikalı. Özel sektör çalışanlarında 8 milyondan fazla asgari ücretle çalışan var. Aynı iş yerinde yıllarca çalışanın asgari ücretin üzerinde fiyatı yok. Rakam söylememiz doğru değil. Rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır diye söylemiyoruz.
Biz ikinci toplantıya da rakamla gelmeyeceğiz. İkinci toplantıda iş veren ya da hükümet rakamı söylesinler ona göre olumlu-olumsuz görüşlerimizi sunarız.
16 Aralık’ta ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimal 3 kez toplanacağız. Önce bize rakam söylenir biz de ona göre rakamı aktarırız. Rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok. Enflasyonun yükselmesine asgari ücret sebep değil. İnsanlar maaşlarını aldığında ellerinde para kalıyor mu?"

Bakan Işıkhan'a 'asgari ücrete yüzde 25 zam' sorusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, “Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir ‘Bismillah' diyelim” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
EKONOMİ
Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması
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